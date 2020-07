Symonds: "Alonso zal baat hebben bij regelwijzigingen 2022"

Symonds was één van de breinen achter de auto’s waarmee Alonso in 2005 en 2006 zijn wereldtitels veroverde en is tegenwoordig werkzaam voor Formula One Management, waar hij mede verantwoordelijk was voor de nieuwe regelgeving die – uitgesteld door de coronacrisis – in 2022 ingaat. Volgens de Engelsman is Alonso bij uitstek de man die Renault vooruit kan helpen.

“Een van de goede kenmerken van Fernando is dat hij zich erg snel en kundig kan aanpassen aan welke situatie dan ook”, zegt Symonds in de podcast Beyond The Grid. “Of de geslepen vos Fernando Alonso de eerste zal zijn die het beste weet om te gaan met die auto van 2022? Het antwoord is denk ik ja. Hij zal erg snel ontdekken wat wel en wat niet van belang is. Hoe hij samen met de technici de beste set-up voor de auto krijgt, hoe de 18-inch wielen anders zijn dan de 13-inch wielen, dat soort zaken.”

Symonds heeft recent nog contact gehad met Alonso en kon een glimlach niet onderdrukken toen hij hoorde dat de Spanjaard nu al aan 2022 denkt. "Hij is nu al bezig met het geven van aanwijzingen aan het team. Hij heeft ze al verteld dat ze de auto van 2021 moeten vergeten en zich volledig moeten toeleggen op 2022. Ik denk dat hij zich prima kan aanpassen en het beste uit die 2022-wagen wil halen.”

Le Mans-ervaring

Daarbij is het volgens Symonds een voordeel dat Alonso de afgelopen jaren bij Toyota in Le Mans-prototypes heeft gereden. “Ik sprak vaak met hem over het rijden in die Le Mans-auto omdat ik natuurlijk bezig was met de [Formule 1-] auto van 2022 en de mogelijkheden rond het inhalen en zo. Het was fascinerend om te zien hoe hij zich het rijden in die LMP1-wagen eigen had gemaakt. Hoe hij met het regenereren van energie omging, hoe hij dingen ontdekte die andere coureurs niet zagen. Ze reden al een tijd met die auto en toen kwam hij en zei ‘als ik dit doe, of als ik dat doe dan heb ik meer energie tot mijn beschikking.’ Hij is erg goed in dat soort dingen. Ik denk dan ook dat de auto van 2022 goed voor hem zal zijn. Het wordt voor iedereen nieuw en ik denk dat het hem geweldig zal helpen.”