“Red Bull moet geduld hebben met Albon”, benadrukt Horner

Jongeling Albon moet het binnen Red Bull Racing opnemen tegen de absolute eerste rijder Max Verstappen. Vooralsnog heeft de Britse Thai moeite om in de buurt van zijn teammakker te komen. In de Grand Prix van Stiermarken finishte hij weliswaar achter de Nederlander als vierde maar gaf in alle sessies behoorlijk wat tijd toe op Verstappen. Tijdens de seizoensopener leek hij kans te maken op de zege tot een incident met Mercedes-coureur Lewis Hamilton roet in het eten gooide.

Teambaas Horner erkent dat Albon het niet gemakkelijk heeft bij het topteam maar stelt dat de jongeling goed presteert. “Alex is nog steeds heel erg jong”, zei hij tijdens een Aston Martin Instagram Live-sessie met Martin Brundle. “Ik bedoel: dit was pas zijn elfde race voor ons. En het feit dat hij strijdt met Lewis Hamilton is een goede zaak. Daarbovenop komt de extra druk van het feit dat hij Max als teamgenoot heeft. Ik denk dat hij daar ongelofelijk goed mee omgaat. Hij is een slimme vent, hij denkt veel na over zijn rijden. We moeten geduld met hem hebben, we moeten een arm om hem heen slaan en ervoor zorgen dat hij voelt dat hij de steun krijgt die hij ook absoluut krijgt.”

Bandenproblemen op de Red Bull Ring

In een column op de website van Red Bull bevestigde de teambaas dat Albon in de eerste fase van de GP van Stiermarken te maken kreeg met een bandenprobleem: “In zijn eerste stint op de zachte band maakten we ons zorgen over blistering op de rechter voorband. Hij moest zijn snelheid managen om de beoogde ronde voor zijn pitstop te halen. Daardoor gaf hij tijd toe ten opzichte van de auto’s voor hem maar zodra hij overstapte naar de medium band was hij weer op snelheid. Hij zat [qua rondetijd] binnen een tiende van Bottas, die op jacht was naar Verstappen. Bovendien hield hij de razendsnel opstomende Sergio Perez zeer goed van zich af.”