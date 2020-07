Wolff voorzichtig: “Red Bull moeilijk te verslaan in Hongarije”

“Met twee zeges uit twee races klinkt het misschien alsof de krachtsverhoudingen duidelijk zijn, maar dat is niet de waarheid”, schrijft Toto Wolff in zijn voorbeschouwing op de Grand Prix van Hongarije. De teambaas van Mercedes is er niet gerust op dat zijn team ook nabij Boedapest het te kloppen team is. Op de Red Bull Ring in Oostenrijk pakte de kampioensformatie twee duidelijke overwinningen, die keurig verdeeld werden over coureurs Valtteri Bottas en Lewis Hamilton. Maar mede daardoor wil Wolff nog geen conclusie trekken over de verhoudingen, want: “We hebben pas op één circuit geracet en het is veel te vroeg om aannames te doen.”

“De volgende race in Hongarije wordt een ander scenario en we verwachten een uitdagend gevecht”, verwacht Wolff dan ook. Dat gevecht moet komen van Red Bull Racing, dat historisch gezien vaak goed presteert op de Hungaroring en ook op de Red Bull Ring de naaste belager van Mercedes was. “De Hungaroring paste altijd goed bij de Red Bull en ook dit jaar hebben ze hun kracht in de langzame bochten laten zien, dus het wordt heel moeilijk om ze te verslaan”, aldus Wolff.

Traditioneel is de Grand Prix van Monaco de race waar de bolides van de teams de meeste downforce nodig hebben, maar die race staat in 2020 niet op de kalender. Die rol wordt in 2020 overgenomen door Hongarije, weet ook Wolff. “Door de kalenderveranderingen dit jaar wordt de Hungaroring het circuit in 2020 waarvoor het meeste downforce nodig is. Het wordt dus interessant om te zien wiens aerodynamische pakket het meeste levert op dit circuit. De eerste twee races dit jaar waren zeer vermakelijk en ik kijk uit naar weer een spannend raceweekend ter afsluiting van de eerste triple-header van het jaar.”