Alonso: “Weet niet of ik de Indy 500 nog eens ga doen”

Na het winnen van de Grand Prix van Monaco in 2006 en 2007 en de 24 uur van Le Mans in 2018 en 2019, ontbreekt van de befaamde Triple Crown in de autosport alleen de Indianapolis 500 nog op de erelijst van Fernando Alonso. De Spanjaard heeft drie keer een poging gewaagd om de Amerikaanse autosportklassieker op zijn naam te schrijven, maar is er tot dusver niet in geslaagd om in de voetsporen te treden van Graham Hill, de enige persoon die alle drie de wedstrijden heeft weten te winnen.

Alonso kende in 2017 een sterk debuut op The Brickyard en reed er zelfs een aantal ronden aan de leiding, totdat zijn Honda-motor de geest gaf. In 2019 liep een tweede deelname met McLaren uit op een regelrecht fiasco en wist hij zich niet eens te kwalificeren voor de race. Vorig jaar nam hij wel weer deel aan de race, maar kwam hij na een kleurloze poging als 21ste aan de finish.

Villeneuve ziet Alonso niet terugkeren

Nu Alonso bij Alpine zijn Formule 1-comeback heeft gemaakt, lijkt een nieuwe deelname aan de Indy 500 er voorlopig niet in te zitten voor hem. Jacques Villeneuve, de F1-kampioen van 1997 die in 1995 ook de Indy 500 heeft weten te winnen, denkt zelfs dat de Spanjaard helemaal niet meer gaat deelnemen aan de race: “Ik denk dat hij gestopt is met proberen”, liet de Canadees optekenen in het Italiaanse Gazzetta dello Sport. “De eerste keer was hij er sterk, maar toen realiseerde hij zich dat het vrijwel onmogelijk zou worden als hij alleen maar aan die ene race zou deelnemen. Hij zou dan moeten gaan racen op alle ovals, en dat past niet bij hem.”

Toen Alonso door Motorsport.com werd gevraagd naar een reactie op de uitspraken van Villeneuve, liet hij weten dat hij weinig waarde hecht aan de mening van de Canadees, maar dat de kans wel aanwezig is dat hij zijn Indy-droom moet laten varen.

“We hebben allemaal verschillende meningen en standpunten over hoe je zou moeten racen of hoe je je doelen zou moeten bereiken”, vertelt Alonso. “Wat anderen over jouw eigen doelen of dromen zeggen heeft geen invloed op jouw eigen mening en hoe je de dingen ziet. Als ik het weer ga doen, is het dus voor die droom van de Triple Crown en de droom van de overwinning daar. Het is niet zo dat je die race alleen maar voor de lol doet, maar ik weet niet of ik hem [de Indy 500] ooit weer ga doen.”

“Als ik hem niet meer ga rijden, is het niet omdat iemand anders heeft gezegd dat ik hem niet kan winnen. Als ik hem niet meer doe, is dat omdat ik er niet de motivatie voor zou hebben.”