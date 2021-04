Lando Norris was het gehele weekend op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari al vlot onderweg. Op zondag hield hij in de listige omstandigheden het hoofd koel en beloonde zichzelf met een knappe derde plaats. Een van de vele opmerkelijke momenten vond bij de herstart na de rode vlag plaats. Leider Max Verstappen vergaloppeerde zich en schoof kortstondig van de baan. Ferrari-rijder Charles Leclerc op de tweede plaats besloot te remmen en de Nederlander weer voor te laten gaan. Norris op de derde plaats had heel anders gehandeld, zo gaf hij na de race toe.

“Ik had geweldig zicht op het incident, het was best grappig”, aldus de Brit. “Naar mijn mening had Charles hem kunnen inhalen. Op dat moment had Max geen controle meer en ging linksaf. Charles kan niet zomaar remmen en bijna stilstaan. Op een bepaald moment moet hij Max wel inhalen want die stond met zijn neus richting de muur. Ik weet het niet. Misschien moeten we de wedstrijdleiding eens vragen hoe die regels precies in elkaar zitten. Max reed op dat moment erg langzaam dus Charles had hem prima kunnen inhalen. Als ik op P2 had gereden, was ik er voor gegaan want je maakt kans op de overwinning. Het was het risico waard.”

Uiteindelijk reed Verstappen eenvoudig naar de winst. Norris verschalkte Leclerc en werd op zijn beurt weer ingehaald door Lewis Hamilton. “We kozen om op de zachte band aan de herstart te beginnen. Ik was er niet van overtuigd dat ik de banden goed kon laten werken en het is geen eenvoudige baan om in te halen, maar het was de juiste keuze. Ik dacht dat Charles door zou rijden toen Max naast de baan kwam, maar hij profiteerde er niet van. Vervolgens had hij veel wielspin bij de herstart. Wij hadden op de zachte band een goede herstart en pakten hem. Vanaf dat moment ging ik mijn banden sparen omdat ik wist dat de laatste ronden zwaar zouden worden, zeker met Lewis. Het was een leuk duel, mooi om eens met auto’s te strijden waar we normaliter niet mee vechten: Red Bull, Mercedes, Ferrari. Hopelijk gebeurt dat in de toekomst vaker.”

