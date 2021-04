Verstappen joeg Marko in Imola de stuipen op het lijf

Max Verstappen won zondag de Grand Prix van Emilia-Romagna door Lewis Hamilton in een rechtstreeks duel te verslaan. De rivalen hebben na twee races beiden één pole-position en één overwinning achter hun naam staan, terwijl Hamilton in het kampioenschap één puntje meer heeft vanwege een verzilverde snelste ronde in Imola. De verschillen tussen beide coureurs zijn miniem, maar Marko durft nog geen favoriet voor de wereldtitel aan te wijzen, zo liet hij bij het Oostenrijkse Servus TV weten. “Ik denk dat Mercedes de snellere auto had in Imola, over de race-afstand gezien dan. Over een enkel rondje waren wij sneller. Maar dat heeft denk ik vooral te maken met de lagere temperaturen [dan in Bahrein]. En het bandenmanagement van het Mercedes-chassis is op het moment ietsje beter.”

Marko had zondag genoten van de race van Verstappen, maar de schrik sloeg hem even om het hart toen de Nederlander tijdens de herstart – bij het opwarmen van de banden - bijna zijn wagen verloor en van de baan ketste. “Godzijdank duurde dat slechts kort. Ik wist het op dat moment even niet: was hij nu gespind of niet? Het was echt op het randje. Pas toen hij rustig verder reed, kon ik kalmeren.”

Uiteindelijk reed Verstappen soeverein naar de zege. Ondanks opnieuw een mindere race van Sergio Perez, schiet Red Bull dit seizoen beter uit de startblokken dan in de afgelopen jaren en het lijkt er dan ook op dat 2021 wel eens een heel spannend seizoen kan gaan worden. Ook binnen het team leeft dat gevoel, constateert Marko. “Het doel is natuurlijk om wereldkampioen te worden in 2021. We hebben deze euforie nodig, en ook de passie en het enthousiasme. Aan de andere kant, er zijn nog steeds 19 [in werkelijkheid 21] races te gaan en we moeten alles geven.”

Ontwikkelingsstrijd met Mercedes

Dat betekent ook dat waar andere teams al snel zullen overstappen op de ontwikkeling van de wagen van 2022, Red Bull nog wel even door zal gaan met het aanpassen en verbeteren van de RB16B. “Het probleem zal zich voordoen voor de zomerstop wanneer – in theorie – alle capaciteit op de ontwikkeling van de auto van 2022 gezet zal worden. Het punt is echter dat als we beiden zo dicht bij elkaar blijven, ik niet denk dat noch Mercedes noch wij – en zeker wij niet – zullen stoppen met de doorontwikkeling.”

Bleekemolen: "Verstappen op het randje, maar dat is racen"