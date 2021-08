Alonso hint met gecodeerde tweet op “groot nieuws”

Alonso twitterde woensdagochtend naar zijn 2,8 miljoen volgers de volgende boodschap: “BTV vras nduvrg ddwa. Eno iw giadt gby awa, Q’z xwptbvrg ewqf mn ndlr!!!!” Het deed vermoeden dat de Spanjaard mogelijk een zonnesteek had overgehouden aan zijn zomervakantie of in slaap zou zijn gevallen op zijn toetsenbord, maar al snel kwam de aap uit de mouw: slimme speurneuzen merkten op dat de inhoud van de tweet was versleuteld aan de hand van Vigenère encryptie.

Aan de hand van het codewoord ‘Alpine’ kon de tekst worden ontcijferd en werd de inhoud van de tweet leesbaar: “Er zit groot nieuws aan te komen. Om jullie te teasen, tweet ik dit in codetaal!!!!” Alonso’s teamgenoot en kersvers Grand Prix-winnaar Esteban Ocon besloot het spelletje mee te spelen en antwoordde eveneens in codetaal: “I mtb lsu pkmecoyt evpl hdzx sue lpnx yzj’zr enydcagiyv agvatvpg ewln”, wat eenmaal ontcijferd neerkomt op: “Ik wed dat iedereen meteen door zal hebben wat je gaat aankondigen.” In codetaal reageerde Alonso vervolgens met: “We zullen zien, we zullen zien. Ze hebben 24 uur om het uit te vogelen.”

De 40-jarige Alonso hint met de tweet mogelijk op een langer verblijf in de Formule 1. De Spanjaard maakte dit jaar zijn rentree in de koningsklasse bij het team van Alpine, maar de tweevoudig wereldkampioen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij zijn vizier vooral op 2022 heeft gericht, wanneer de Formule 1 overstapt op een nieuw technisch reglement.

Alpine-baas Laurent Rossi maakte onlangs bekend dat het huidige contract van Alonso een “één plus één” deal is. De Spanjaard heeft een eenjarig contract voor 2021, met de optie om er volgend jaar op zijn minst nog een seizoen aan vast te knopen. Het lijkt erop dat die optie inmiddels gelicht is en donderdagochtend dus bekend wordt gemaakt op Spa-Francorchamps.