Steiner blij dat Grosjean en Magnussen goed terecht zijn gekomen

Romain Grosjean en Kevin Magnussen moesten vorig jaar allebei op zoek naar een nieuwe uitdaging, nadat zij door het Haas Formule 1-team aan de kant waren gezet ten faveure van nieuwelingen Mick Schumacher en Nikita Mazepin. De Fransman vond onderdak in de IndyCar Series en behaalde tijdens zijn eerste seizoen in de Amerikaanse raceklasse al twee podiumplaatsen en een pole-position. De Deen trok eveneens naar de VS. Hij bestuurt dit jaar samen met de Nederlander Renger van der Zande de Cadillac van Chip Ganassi Racing in het IMSA WeatherTech SportsCar Championship en scoorde een overwinning in Detroit.

Grosjean lijkt zijn draai te hebben gevonden in de IndyCar en kwam onlangs zelfs voor het eerst aan de start op een oval, nadat hij aanvankelijk twijfelde over het racen op deze banen. “Ik ben heel blij voor hem”, laat Steiner over Grosjean aan Motorsport.com weten. “Vorig jaar had hij het erg zwaar. Ik heb het dan niet over het incident [in Bahrein], maar over de auto die we vorig jaar hadden en waar we stonden. Het was een zwaar seizoen voor hem.”

Grosjean maakte vanaf de oprichting deel uit van het Haas Formule 1-team en was zodoende vijf seizoenen actief voor de Amerikaanse renstal. Zijn beste resultaat in die periode was de vierde plaats in de Oostenrijkse Grand Prix van 2018. In de IndyCar staat hij momenteel vijftiende in de tussenstand. “Het is mooi dat hij nu dingen kan laten zien die hij laat zien”, gaat Steiner verder. “Hij is duidelijk mensen aan het verrassen. Hij rijdt niet voor een van de grote drie teams, maar zit er altijd goed bij als er zich een kans voordoet. Ik ken hem natuurlijk door en door. Ik weet hoeveel motivatie hij hieruit haalt. Hij leeft echt voor zijn resultaten. Dus ik ben heel blij voor hem.”

Ook doet het Steiner goed om te zien dat Magnussen, die sinds 2017 voor het team reed, op zijn pootjes terecht is gekomen. “Kevin heeft een race gewonnen. En dat is wat hij weer wilde doen, races winnen, dus het is mooi dat hij dat voor elkaar heeft gekregen”, aldus de teambaas van Haas F1. “We hebben over de jaren veel respect voor elkaar gekregen. En natuurlijk ben je blij als je vrienden succesvol zijn, dus het doet me goed om hen successen te zien boeken.”

De Chip Ganassi Racing Cadillac DPi van Renger van der Zande en Kevin Magnussen. Foto: Bill Gulker