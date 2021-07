Alonso kijkt met bewondering en herkenning naar Verstappen

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso keerde dit jaar na een afwezigheid van twee volle seizoenen weer terug in de Formule 1. De coureur uit Oviedo had in 2018 bij McLaren alle interesse in de koningsklasse verloren en wilde zich ontplooien in andere takken van autosport, zoals de IndyCar Series en de Dakar. De enige reden voor Alonso om zo af en toe nog naar Formule 1-races te kijken, was Max Verstappen. “Vorig jaar, toen ik niet aan het racen was, zette ik de tv wel eens aan om te zien wat Max in die race deed”, verklapt Alonso aan Soymotor. “Hij was de enige die iets ging doen. Je wist dat Bottas het Hamilton niet moeilijk zou maken en dat Hamilton zou winnen als er niets vreemds gebeurde, maar dan was er nog Verstappen. Als hij op de eerste startrij stond… Als de auto het goed deed…”

“Ik denk dat ook de factor charisma belangrijk is”, verklaart Alonso zijn interesse voor Verstappen. “Je hebt iets extra's nodig. Het gaat niet alleen om de overwinningen, want in feite is Verstappen nog geen wereldkampioen. Maar hij kan wel een heel circuit en de fans achter zich krijgen.”

De Alpine-coureur, die eind deze week 40 jaar oud wordt, kijkt met veel plezier naar het Oranje-legioen dat Verstappen op de been weet te brengen. Het doet hem denken aan zijn eigen kampioensjaren bij Renault (2005, 2006) toen de tribunes blauw kleurden. “Ik zie het met bewondering en geniet van het moment. Om al die mensen zo enthousiast te zien. Natuurlijk is het in dit geval voor Verstappen, maar in het achterhoofd heb ik het gelukkige gevoel dat ik dat ook heb mogen meemaken. Dat er zoveel jaar geleden die enorme blauwe massa was, voor Renault en voor mij.”

Alonso is absoluut niet jaloers op de Nederlander. “Ik zie het niet met afgunst, ik zie het juist met bewondering voor hem, wetende dat wij de gelukkigen waren die een heel circuit achter ons hadden staan.”