Pirelli: Verschillende strategieën ongeveer even snel in Hongarije

De Formule 1 is bijna toe aan de zomerstop van 2021. Voordat de teams en coureurs kunnen genieten van een paar weken vrijaf, komen ze aankomend weekend nog in actie op de Hungaroring. Daar staat de Hongaarse Grand Prix op het programma. Het relatief korte en bochtige circuit nabij Boedapest staat niet bekend als een plek waar het makkelijk is om in te halen. De spanning moet vaak van twee factoren komen: de weergoden en het strategische aspect. Zo was de editie van 2019 tot de laatste ronden spannend door de verschillende strategieën van Max Verstappen en uiteindelijke winnaar Lewis Hamilton.

Bandenleverancier Pirelli verwacht geen verrassingen tegen te komen met de banden die worden meegenomen naar de Hongaarse GP. Toch is de Hungaroring volgens Mario Isola, hoofd F1 en autosport bij het Italiaanse merk, zwaarder voor de banden dan je zou verwachten. “De bepalende karakteristiek van het circuit is dat alle krappe bochten elkaar in rap tempo opvolgen, zonder rechte stukken om de banden af te koelen. Ook is het er vaak warm. Dat maakt de Hungaroring eigenlijk veeleisender voor de banden dan die op het eerste gezicht lijkt. Vooral op de softs is er daarom een zekere mate van bandenmanagement nodig.”

Als de temperatuur komend weekend weer behoorlijk oploopt in de omgeving van Boedapest - en daar heeft het alle schijn van - kan de race weer uitlopen op een tactisch steekspel. Het is volgens Isola dan ook geen gegeven dat een eenstopper per se de snelste strategie is. “Verschillende benaderingen leiden hier vaak tot een vergelijkbare racetijd, afhankelijk van de individuele omstandigheden. Daarom zien we vaak tactisch interessante races op de Hungaroring, waarin het eindresultaat tot het einde onzeker blijft. Ook is het een interessante uitdaging voor de engineers.”