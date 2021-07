De vijf Formule 1-auto's die voor het hoogste bod werden geveild

De veiling van de McLaren MP4/25A vond plaats op Silverstone, terwijl de wagen zelf buiten op het asfalt wat rondjes reed. Hoewel het winnende bod van 5,6 miljoen natuurlijk een serieus bedrag is, gingen er in het verleden wel eens F1-wagens voor meer geld van de hand. Dit zijn – volgens Formula1.com – de vijf Formule 1-bolides die het meest opbrachten bij een veiling.

5. 1993 McLaren MP4/8A (geveild in 2018)

De McLaren MP4/8A met chassisnummer 6 is de auto waarmee Ayrton Senna in 1993 zijn zesde en laatste Grand Prix van Monaco won. De auto was lang in bezit van McLaren-chef Ron Dennis, maar die verkocht ‘m in 2006. In 2018, 25 jaar na de zege van Senna, werd de auto in Monaco geveild voor 4,2 miljoen euro.

4. 2010 McLaren MP4/25A (geveild in 2021)

Op de vierde plaats staat dus de McLaren waarmee Hamilton in 2010 Turkije won. RM Sotheby's verkocht het chassis #1 voor 5,6 miljoen euro. Het is voor het eerst dat een auto van Hamilton werd geveild. De wagen is volledig raceklaar gemaakt door het Heritage-team van McLaren Racing.

3. 2002 Ferrari F2002 (geveild in 2019)

De ultieme jongensdroom: een Ferrari op de oprit. Je kunt natuurlijk gewoon naar de dealer stappen en een straatmodelletje uitzoeken, maar als je wat meer exclusiviteit zoekt dan koop je een volbloed rode F1-wagen en dan het liefst één van Michael Schumacher. Dit chassis won in 2002 drie Grands Prix en werd in 2019 verkocht voor 5,7 miljoen euro.

2. 2001 Ferrari F2001 (geveild in 2017)

Op nummer 2 vinden we de voorganger van de F2002, de Ferrari F2001. Chassis #211 werd in 2017 geveild voor 6,3 miljoen euro, ver boven de verwachtingen. Dit exemplaar werd door Schumacher naar de overwinning gestuurd tijdens de Grands Prix van Monaco en Hongarije. Net als bij de F2002 ging een deel van de verkoop naar Schumachers Keep Fighting Foundation.

1. 1954 Mercedes W196R (geveild in 2013)

Alle bedragen hierboven vervallen in het niet bij het winnende bod dat in 2013 op de Mercedes W196R van Juan Manuel Fangio werd gedaan. De Argentijn won in 1954 met chassis #6 de GP’s van Duitsland en Zwitserland en zijn tweede wereldtitel. Het stukje F1-geschiedenis ging in 2013 tijdens het Goodwood Festival of Speed onder de hamer. Opbrengst? Ruim 25 miljoen euro.