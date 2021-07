Organisatie Saudische GP praat met coureurs over mensenrechten

Eind dit jaar vindt voor het eerst een Formule 1-race plaats in Saudi-Arabië. De aankondiging daarvan zorgde voor veel commotie. Mensenrechtenorganisaties als Amnesty International vinden dat het evenement bedoeld is om het slechte imago van het land op te poetsen, ook wel ‘sportswashing’ genoemd. Maar ook in de paddock waren kritische geluiden te horen van onder andere Toto Wolff en Christian Horner. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton wees al eerder op het enorme probleem van de mensenrechten in enkele van de landen die F1-races organiseren. Hij sprak hierover eerder dit jaar al met officials in Bahrein.

De promotor van de Grand Prix van Saudi-Arabië en voorzitter van de Saudische auto- en motorsportfederatie, prins Khalid Bin Sultan Al Faisal, liet al eens weten dat hij dergelijke zorgen graag zou bespreken met “niet alleen Lewis Hamilton, maar met wie dan ook.” Vorige week kwam het in de periferie van de Britse Grand Prix tot dat gesprek. “Ik heb op Silverstone een ontmoeting gehad met een paar coureurs”, onthulde Al Faisal aan een aantal geselecteerde media, waaronder Motorsport.com. “Ik ga hun namen niet noemen, maar Lewis Hamilton was niet één van hen. Ik ben ingegaan op hun zorgen en heb openlijk met ze gesproken.”

“Ik heb tegen ze gezegd: luister, ik ga jullie niets wijs maken, maar jullie moeten gewoon naar Saudi-Arabië komen en het zelf komen zien”, vervolgde Al Faisal. “En als jullie hier voor aanvang van de race willen komen, dan zijn jullie welkom om zelf een oordeel te vellen. Wat ik ook over mijn land zeg, het is beter om te komen en het met eigen ogen te zien. Ontmoet de lokale bevolking en dan kun je je mening vormen.”

Ook wees Al Faisal de coureurs erop dat er inmiddels meerdere internationale autosportevenementen hebben plaatsgevonden in Saudi-Arabië. “Ik weet zeker dat je vrienden hebt bij teams die hier voor de Formule E of voor de Dakar Rally zijn gekomen", had Al Faisal de coureurs voorgehouden. "Je kan het aan hen vragen en zij kunnen hun mening geven. Je kunt komen en een kans krijgen om ons land vrij te zien, en dan kun je je mening geven over ons land. We hebben er vertrouwen in dat we progressie boeken in waar we naartoe willen. Dus we hebben er geen problemen mee [om erover te praten].”

De Formule 1 heeft sinds dit jaar een eigen programma rond maatschappelijk verantwoord ondernemen dat onder de noemer We Race As One aandacht vraagt voor meer diversiteit en inclusiviteit. Al Faisal liet weten dat Saudi-Arabië die boodschap steunt en ze “nauw samenwerken” om “onze missies op elkaar af te stemmen”.