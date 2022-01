Alonso baalt van vertrek Honda na wereldtitel: “Heel goed gedaan”

In oktober 2020 kondigde Honda aan dat het na 2021 uit de Formule 1 ging vertrekken. Partner Red Bull besloot vervolgens om de productie van de motoren in eigen beheer te nemen, terwijl de Japanse fabrikant de renstal nog wel zou helpen met de aanpassing naar E10-brandstof voor 2022. Na de aankondiging van het vertrek kwam het grote hoogtepunt van zeven jaar Formule 1, want Honda kon afzwaaien met een wereldtitel. Max Verstappen kroonde zich in Abu Dhabi tot de sterkste rijder van 2021. Lang leek het er echter op dat dergelijke successen ver buiten bereik zouden blijven.

Honda keerde in 2015 terug in de Formule 1, waar het een nieuwe samenwerking met McLaren aanging. Drie jaar werkten de partijen samen, maar successen leverde dat niet op. De motorleverancier had moeite om de betrouwbaarheid op peil te krijgen, terwijl de krachtbron ook vermogen miste ten opzichte van de concurrenten. Het gevolg was dat de prestaties van McLaren enorm tegenvielen, waardoor de samenwerking met Honda na 2017 beëindigd werd. De weg omhoog werd vervolgens gevonden met AlphaTauri en Red Bull Racing, met in 2021 dus de wereldtitel als ultieme beloning.

“Toen ze McLaren verlieten, denk ik niet dat ze echt durfden te dromen van een F1-kampioenschap”, antwoordt Fernando Alonso op een vraag van Motorsport.com over het vertrek van Honda. Zelf reed de Spanjaard bij McLaren drie jaar met de weinig competitieve Japanse motoren, die hij tijdens de Japanse GP van 2015 zelfs een “GP2 engine” noemde. “Maar ze hebben het heel goed gedaan en de juiste mensen aangesteld. Ze hebben het management veranderd en een nieuwe filosofie geïmplementeerd. Dat heeft gewerkt, dus ik ben enorm blij voor ze. En ik vind het jammer dat ze nu vertrekken, maar hopelijk komen ze nog terug.”

Met zijn forse kritiek op Honda maakte Alonso zich niet bepaald populair bij de Japanners, maar tegenwoordig heeft hij een goede verstandhouding met directeur Masashi Yamamoto. “Ik sprak met Yamamoto-san tijdens de laatste drie, vier Grands Prix, want ik heb nog steeds een goede band met hem. Hij was degene die mij een MotoGP-machine liet testen enzovoorts, en we hebben nog steeds een goede relatie. Hij was de eerste persoon die ik na Max gefeliciteerd heb in het parc fermé, dus ik ben blij voor ze.”

Hoewel Honda dit jaar dus niet meer in de Formule 1 te zien zal zijn, heeft Yamamoto recent niet uitgesloten dat het Japanse merk op termijn terugkeert in de koningsklasse van de autosport.