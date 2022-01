‘Audi en Porsche in gesprek om F1 met fabrieksteams te betreden’

De afgelopen maanden hebben Audi en Porsche meegepraat over de nieuwe motorische reglementen van de Formule 1, die in 2026 hun intrede moeten doen. Inmiddels is er in grote lijnen een akkoord bereikt, waarin de 1.6 liter V6-turbomotor de basis blijft en het elektrisch vermogen bijna verdrievoudigt ten opzichte van de huidige motoren. Ook wordt de krachtbron technologisch gezien iets minder complex door het verdwijnen van de MGU-H. Die voorstellen zijn reeds goedgekeurd door de World Motor Sport Council van de FIA, tot vreugde van Audi. Zij stelden al een brief op om de FIA en de Formule 1 te bedanken voor de samenwerking in de onderhandelingen over de nieuwe reglementen.

De interesse van de Volkswagen Group in toetreding tot de Formule 1 is dus aanwezig en veel factoren wijzen erop dat zowel Audi als Porsche in 2026 in de F1 actief zullen zijn. Lang werd daarbij gedacht dat beide merken als motorleverancier zouden instappen, maar de Frankfurter Allgemeine meldt dat beide merken nog een stap verder willen gaan en zelfs met een eigen fabrieksteam aan de start zouden willen verschijnen. Audi en Porsche zouden daarvoor met enkele teams verkennende gesprekken hebben gehouden en inmiddels in onderhandeling zijn met respectievelijk McLaren en Red Bull Racing.

Audi bereidt bod op McLaren voor

Audi en McLaren worden al langere tijd met elkaar in verband gebracht voor een nauwe samenwerking. Afgelopen november werd een overname van McLaren door Audi nog ontkend door de Britse sportwagenfabrikant, maar inmiddels zou Audi zich voorbereiden om een voorstel in te dienen bij McLaren-baas Paul Walsh. Het zou daarbij gaan om een overname van zowel het Formule 1-team als de tak die de sportwagens voor de openbare weg produceert. Wat daarbij mogelijk nuttig kan zijn, is dat Audi-topman Markus Duesmann in het verleden bij BMW-Sauber heeft samengewerkt met McLaren-teambaas Andreas Seidl.

Ook Porsche zou met een fabrieksteam willen toetreden tot de F1 en mikt daarbij op een samenwerking met Red Bull Racing, al houdt het merk uit Zuffenhausen de opties voorlopig nog open. Zo is ook niet uitgesloten dat men alleen als motorleverancier naar de sport komt. Een overname van Red Bull lijkt bovendien meer haken en ogen te hebben dan die van McLaren door Audi. De Oostenrijkse energiedrankgigant wist afgelopen seizoen de wereldtitel te veroveren met Max Verstappen en blaakt dus van het zelfvertrouwen. Dit jaar neemt Red Bull het motorproject van Honda in eigen beheer, maar wel hebben ze al aangegeven open te staan voor een samenwerking met een fabrikant. De gesprekken zijn volgens Porsche nog lopende.