Formule 1-debutanten Nikita Mazepin en Mick Schumacher kwamen in 2021 in een lastige situatie terecht bij het Haas F1 Team. De Amerikaanse renstal koos ervoor om volledig in te zetten op 2022 en dus werd de auto voor 2021 amper ontwikkeld. Daardoor reden de Rus en de Duitser het hele seizoen in de achterhoede rond. Het bleef vaak bij onderlinge gevechten en daarbij ging het soms hard tegen hard, resulterend in meerdere aanvaringen op het circuit. De incidenten zorgden ervoor dat de verhoudingen tussen Mazepin en Schumacher op scherp kwamen te staan. De 22-jarige coureur uit Moskou geeft dan ook toe dat ze enkele moeilijke momenten hebben gehad in 2021.

“Ik weet niet of het werd opgeblazen. Maar ik denk wel dat we wat moeilijke momenten hebben gehad toen hij over mij aan het leren was en ik over hem. Elke keer als ik de baan op ga, wil ik degene zijn die vooraan eindigt. Dat is altijd zo geweest en zal ook nooit veranderen tot ik de paddock verlaat en mijn pas aan de muur hang”, vertelt Mazepin in gesprek met Motorsport.com. Inmiddels zijn de onderlinge spanningen danig afgenomen. “Nu is het een heel neutrale relatie die geen pieken of dalen kent. Het is gewoon constant, en dat is de enige manier om in deze sport goede resultaten te behalen.”

Goede samenwerking belangrijk voor progressie

Het afgelopen jaar kon Mazepin in de luwte van de achterhoede leren over het racen in de Formule 1. Goede vrienden is hij niet met teamgenoot Schumacher, maar desondanks ziet hij wel het belang van een goede samenwerking in. Het tweetal moet in zijn ogen samenwerken en het aantal incidenten verminderen om Haas F1 verder naar voren te helpen. “Ik ben hier om races te winnen. Ik weet dat dit in de nabije toekomst waarschijnlijk niet gaat gebeuren, maar de beste manier om daarin te slagen is door een zo goed mogelijke auto te hebben en die op de snelste manier af te stellen. Daar zijn twee mensen voor nodig. Ik weet zeker dat Mick dezelfde gedachten, ambities en doelstellingen heeft, dus we doen wat noodzakelijk is voor het team.”

“En ik denk zelfs dat wij allebei altijd proberen iets verder te gaan om deze doelen te bereiken. Natuurlijk moet je het iets rustiger aan doen en iets voorzichtiger zijn als je vecht met je teamgenoot, want het is in de F1 eigenlijk uit den boze dat er iets gebeurt tussen de auto’s van hetzelfde team. Maar uiteindelijk zijn we hier voor Nikita Mazepin uit Rusland. Ik leef mijn eigen leven en wil mijn eigen leven zo goed mogelijk maken. Ook wil ik zoveel mogelijk trofeeën in huis halen, voordat ik iets anders ga doen. Dus ja, ik ben een teamspeler, maar als ik iets zou moeten afstaan, zou ik dat nooit doen.”