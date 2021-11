VW Group maakt werk van F1, McLaren ontkent overname door Audi

Op de dag na de Grand Prix van Sao Paulo bracht Autocar naar buiten dat een overname van de McLaren Group door Audi in kannen en kruiken is. De Duitse autofabrikant zou het gehele bedrijf willen overnemen en daarmee zowel McLaren Applied als McLaren Racing in handen krijgen. Dat laatste is gezien de interesse van de Volkswagen Group in een entree in de Formule 1 belangrijk, want het biedt de fabrikant daarmee een opening om de sport met een fabrieksteam te betreden.

Audi wilde “geen commentaar” geven op de geruchten over een overname. McLaren heeft dat inmiddels wel gedaan en is stellig: “We zijn ons bewust van een artikel waarin staat dat de McLaren Group verkocht is aan Audi. Dit is totaal onjuist en McLaren probeert dit artikel uit de lucht te krijgen”, leest de verklaring. "In McLarens technologische strategie hebben aanhoudende gesprekken en samenwerkingen met relevante partners en leveranciers – waaronder andere autofabrikanten - altijd een rol gespeeld, maar er is geen verandering in de eigendomsstructuur van de McLaren Group."

VW Group lijkt werk te maken van F1-entree

Uit onderzoek van onze collega’s van Motorsport.com Duitsland is ook gebleken dat er nog geen overeenstemming is bereikt en de overname daarmee nog geen voldongen feit is. Buiten kijf staat echter dat de VW Group, waar Audi onder valt, de mogelijkheden onderzoekt om toe te treden tot de Formule 1. De afgelopen jaren werd het concern vaker gelinkt aan de koningsklasse en met name dit jaar lijkt de F1-entree een stuk dichterbij. Vertegenwoordigers van Porsche en Audi waren aanwezig bij de besprekingen over de nieuwe F1-motoren, die in 2025 hun intrede moeten doen. Dat voedde geruchten dat de VW Group met beide merken de stap naar de Formule 1 zou willen zetten, maar dat lijkt nu van de baan. Dat zou betekenen dat of Audi, of Porsche gaat deelnemen aan de sport.

McLaren-Audi of Red Bull-Porsche?

Voor de stap naar de Formule 1 lijkt de VW Group twee mogelijkheden te zien, zo sijpelt uit meerdere hoeken door. Een samenwerking van Audi met McLaren wordt als optie gezien, maar dat is zoals reeds geschetst dus nog geen afgeronde zaak. Een andere optie is om met Porsche een partnerschap aan te gaan met Red Bull Racing. In dat geval is de kans om meteen succesvol te zijn ogenschijnlijk groter, aangezien Red Bull al jarenlang een van de beste chassis’ bouwt in de F1. Van buitenaf lijkt dit de meest logische optie.

Als de VW Group besluit om de F1 met Porsche te betreden, dan lijkt het uitgesloten dat er een samenwerking komt met McLaren. Beide merken zijn namelijk in dezelfde niche actief als het aankomt op de verkoop van sportauto’s. Red Bull is dan de meest voor de hand liggende partner. Mocht de keuze op van de VW Group op Audi vallen, dan lijkt McLaren de meest logische partner om mee samen te werken. Dat betekent echter niet dat Red Bull geheel buiten beeld is voor Audi. Het feit dat er nu echter beweging zit in de onderhandelingen van Audi en Porsche met mogelijke partnerteams, lijkt te hinten op groen licht vanuit de VW-directie voor een entree in de Formule 1.