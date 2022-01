‘Toetreding Audi en Porsche tot Formule 1 zo goed als rond’

Het afgelopen jaar zijn er regelmatig geruchten geweest dat de Volkswagen Group grote interesse heeft in een entree in de Formule 1. Het Duitse autoconcern zou de nieuwe motorreglementen van 2026 als een interessant moment zien om de koningsklasse te betreden en dat steeds meer tekenen wijzen ernaar dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Zo heeft Audi reeds een brief verstuurd naar Formule 1-baas Stefano Domenicali en voormalig FIA-president Jean Todt waarin beide instanties worden bedankt voor hun medewerking in de onderhandelingen over de nieuwe motorreglementen. Doordat de World Motor Sport Council de nieuwe motorformule heeft goedgekeurd, lijkt toetreding van het merk uit Ingolstadt een stap dichterbij.

Maar mogelijk treedt niet alleen Audi toe tot de Formule 1. CAR Magazine meldt dat het zo goed als zeker is dat zowel Audi als Porsche in 2026 de stap naar de klasse gaan wagen. Wel moet de overeenkomst nog goedgekeurd worden door de raad van commissarissen van de VW Group. Beide merken stappen volgens de plannen in als motorleverancier en gaan geen eigen fabrieksteam op poten zetten. In plaats daarvan wordt gekeken naar samenwerkingen met reeds bestaande teams. Audi zou de handen ineen gaan slaan met McLaren, terwijl Porsche juist kiest voor Red Bull Racing. De Oostenrijkse formatie nam eind 2021 afscheid van Honda en neemt de motoren tot en met 2025 in eigen beheer.

Eerder waren er al geruchten dat Audi de McLaren Group had overgenomen, iets wat destijds ontkend werd door McLaren. Toch lijken de twee bedrijven in gesprek te zijn over een dergelijke overname, waarbij zowel het volledige raceteam als de sportwagenfabrikant in Duitse handen komt. Naar verluidt zijn de advocaten van beide partijen inmiddels in gesprek en staat ook McLarens grootaandeelhouder Mumtalakat Holding Company niet onwelwillend tegenover een overname. Het beleggingsfonds uit Bahrein zou bereid zijn om de verliesgevende autofabrikant van de hand te doen. Audi zou op zijn beurt graag concurrent BMW aftroeven in de strijd om McLaren Cars.