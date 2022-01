Keert Honda op termijn terug in F1? "Ik hoop en verwacht het wel"

Met de wereldtitel van Max Verstappen op zak heeft Honda de deur achter zich dichtgetrokken in de koningsklasse van de autosport. Formeel is het merk uit Minato niet langer actief in de Formule 1, al blijkt de praktijk iets anders. Zo komt de 2022-krachtbron nog volledig uit Japan en wordt die ook klaargemaakt voor E10-brandstof. Het wordt met andere woorden een zachte landing voor Red Bull en ook eentje waarbij veel van Honda's F1-personeel de overstap maakt naar Red Bull Powertrains. Masashi Yamamoto wordt zelf ook sterk in verband gebracht met zo'n overstap en daarvoor zijn er ook wel enkele signalen, al is er officieel nog geen witte rook.

Motorsport.com Nederland zoekt een nieuwe collega. Kom jij ons team versterken? Bekijk hier de vacature

Wel heeft Yamamoto in gesprek met Motorsport.com Nederland aangegeven dat Honda in zijn optiek te vroeg is vertrokken uit de Formule 1 en dat hij het afscheid persoonlijk betreurt. Het mag dan ook geen verrassing heten dat 'Yamamoto San' hoopt dat het geen vaarwel, maar tot ziens is. "Persoonlijk hoop en verwacht ik ook wel dat Honda op een dag terugkeert in de Formule 1", voegt hij op de officiële F1-website toe. "Het hangt er vooral vanaf of de jonge mensen binnen Honda gepassioneerd zijn over de autosport en of ze het management kunnen overtuigen." Dat laatste is ook het probleem bij het huidige vertrek gebleken. Alle Honda-mensen uit de F1-tak wilden dolgraag blijven, maar van hogerhand is anders besloten om als concern CO2-neutraal te worden. "Maar goed, de geschiedenis herhaalt zichzelf vaak, dus ik hoop dat Honda terug kan keren."

F1 onderdeel van het Honda-DNA

Waar zo'n terugkeer volgens Yamamoto valt of staat met de nieuwe generatie, benadrukt zijn rechterhand Toyoharu Tanabe dat de Formule 1 - en dus ook een rentree - naadloos bij het DNA van Honda past. "Ik weet natuurlijk niet wat het bedrijf op termijn beslist, maar het opleiden van engineers in de racerij maakt zeker onderdeel uit van Honda's DNA", laat hij aan onder meer Motorsport.com weten. "Ik hoop dat Honda het op een dag weer gaat proberen, al zal dit wel het einde zijn voor mij en klopt het dat de nieuwe generatie dan de leiding moet nemen."

Tanabe ziet de Formule 1 als een belangrijk laboratorium voor Honda en stelt dat de voorbije F1-stint alleen om die reden al goud waard is geweest voor het concern. "Toen duidelijk werd dat Honda zich zou terugtrekken uit de Formule 1 zijn er weer mensen van de Formule 1-tak naar de massaproductie [van straatauto's] gegaan. Het is een goede stimulans geweest om mensen die in de racerij hebben gewerkt te mengen met mensen die al langer in de massaproductie zaten. In die zin is Honda een wandelend laboratorium en gebruiken we dat om mensen op te leiden. Bij de hybride systemen, het energiemanagement en ook de interne verbrandingsmotor is dat allemaal het geval geweest", geeft Tanabe aan dat de relevantie van F1 voor straatauto's er wel degelijk is. Dat laatste moet overigens helemaal het geval zijn als de Formule 1 de hybride V6 turbo's vanaf 2026 versimpelt en de kosten verder drukt. Dat zijn twee punten waar uitgerekend Honda lang voor gestreden heeft.

Lees ook het uitgebreide interview met Honda-topman Yamamoto: Afscheidsinterview Honda: Met opgeheven hoofd uit F1, maar te vroeg?