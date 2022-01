Gasly was met een podiumplaats in Baku en zes finishes in de top-zes een van de smaakmakers in 2021. De Fransman eindigde met 110 punten als negende in de eindstand, vijf punten achter McLaren-coureur Daniel Ricciardo. Teamgenoot Yuki Tsunoda reed er 32 bij elkaar en werd dus ruim overvleugeld. Gasly werd halverwege 2019 teruggezet van Red Bull Racing naar AlphaTauri. Een flinke tik voor de coureur, maar die heeft hij in de afgelopen twee seizoenen goed verwerkt. De Fransman ontpopte zich tot leider van het zusterteam en beleefde in 2021 zijn sterkste Formule 1-seizoen tot nu toe.

Alhoewel zijn zege op Monza in 2020 geen herhaling kreeg afgelopen seizoen, was de 25-jarige rijder vaker in de subtop te vinden tijdens de kwalificaties en Grands Prix. In een exclusief gesprek met Motorsport.com laat Gasly weten nog nooit eerder op zo'n hoog niveau te hebben gepresteerd. "Dit jaar verliep extreem goed. Ik heb vaker dan ooit mijn potentie getoond", aldus de AlphaTauri-coureur. "Stel dat je aan de achterzijde van het middenveld rijdt en met een negende en achtste plek twee keer in het jaar een goed resultaat boekt, wat ongeloofwaardig lijkt, dan val je alsnog niet op. Dit jaar zat ik in een positie waarbij ik geregeld Ferrari en McLaren kon verslaan, ondanks dat het budget van Ferrari twee tot drie keer zo groot is en zij net als McLaren een beter pakket hebben. Het tonen van mijn talent en snelheid was voor mij het belangrijkste. Uiteraard zijn er gebieden die beter kunnen, maar het is fijn om te kunnen zeggen dat ik mijn beste F1-seizoen tot nu toe heb gedraaid."

Volgens Gasly was zijn grootste doel om meer constantheid te creëren gedurende een raceweekend. De Fransman geeft toe in het verleden te vaak over de grens te zijn gegaan met de auto om tekorten goed te maken. "Ik wilde hieraan werken. Soms presteert de auto goed en soms wat minder. In het verleden ging ik [in dat laatste geval] met de auto te vaak over het randje. Op dat vlak heb ik een goede stap gemaakt. Ik ben constanter geworden."

"Red Bull is om Verstappen heen gebouwd"

Gasly kwam nooit echt op gang in zijn halve seizoen bij Red Bull, dat steeds meer om Max Verstappen werd gebouwd. Met de onervaren Tsunoda aan zijn zijde, weet de AlphaTauri-coureur inmiddels zelf hoe het is om het middelpunt te zijn in een team. Hoewel Gasly zijn verlangen om terug te keren naar Red Bull nooit onder stoelen of banken heeft gestoken, is hij zich nu wel meer bewust van de waarde van een teamleider. De Fransman heeft dankzij zijn sterke prestaties in 2021 volledig AlphaTauri's focus.

"Bij Red Bull is het hele team om Max gebouwd. Daarom zitten ze in de positie om kampioen te worden", merkt Gasly op. "Lewis [Hamilton] heeft het hele Mercedes-team achter zich en daarom zitten zij in dezelfde positie. Als zij [Verstappen en Hamilton] niet in deze positie zaten, dan konden ze ook deze prestaties niet leveren. Ik zat in een soortgelijke situatie met Yuki als rookie. De focus van het team lag op mij en ik probeerde de meeste punten thuis te brengen. Daarom konden wij soms meer presteren dan waar het pakket toe in staat was. De jongens hebben zoveel moeite gedaan en aandacht aan mij geschonken. Wil je alles uit jezelf halen, dan is dat de status die je moet hebben. Ongeacht in welk team je zit."

Over kansen op een wereldtitel durft de Grand Prix-winnaar niet echt wat te zeggen. Zelfs met de introductie van het budgetplafond en de nieuwe technische reglementen, geeft Gasly toe realistisch te moeten blijven over zijn kansen op het kampioenschap. Op de vraag of hij zijn titelambities kan waarmaken bij de Italiaanse formatie, antwoordt de coureur: "Dat is nu nog te vroeg om te zeggen. Het is mogelijk dit soort prachtige dingen te behalen, maar je moet ook realistisch blijven. Ik wil wereldkampioen worden in de Formule 1. Het is alleen ontzettend lastig om te strijden tegen Mercedes, dat allerlei middelen heeft en flink veel kennis heeft opgedaan in de afgelopen jaren. Je ziet dat het vechten in de voorhoede een bepaalde druk met zich meebrengt. Daar kun je je geen fouten veroorloven en moet je op je toppen presteren. Dit soort teams hebben die ervaring en weten hoe ze om moeten gaan met dergelijke situaties."