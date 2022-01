Afscheidsinterview Honda: Met opgeheven hoofd uit F1, maar te vroeg?

Alhoewel Honda de deur formeel achter zich heeft dichtgetrokken, wordt de soep niet helemaal zo heet gegeten als dat die wordt opgediend. Zo komt de 2022-motor voor Red Bull nog uit Japan en maakt het merk uit Minato die krachtbron ook klaar voor E10-brandstof. Doordat er veel medewerkers van de race-afdeling overstappen naar Red Bull Powertrains wordt het een zachte landing, al markeert 12 december 2021 formeel wel het einde van een tijdperk. Een tijdperk dat op de valreep heeft geleid tot de eerste Honda-titel sinds 1991, toen nog met Ayrton Senna achter het stuur van de McLaren.

Te veel respect met McLaren, geleerd met Red Bull

Met dat Britse team is de meest recente Formule 1-stint van Honda ook weer begonnen, al weten we allemaal hoe die samenwerking is verlopen of beter gezegd is stukgelopen. De woorden 'GP2 engine' volstaan daarvoor. "Misschien was er wel te veel respect voor elkaar, waardoor de onderlinge communicatie tekortschoot", zegt Yamamoto er eind 2021 over in de paddock van het Yas Marina Circuit. "We hebben daarvan geleerd met Red Bull en bovendien hadden we de voorbije jaren vier auto's om data mee te verzamelen. Dat heeft de ontwikkeling van onze power unit ook versneld."

De ontwikkeling is nog verder versneld met het afscheid in zicht. Toen Honda op 2 oktober 2020 het naderende afscheid wereldkundig maakte, dreigde de spreekwoordelijke nachtkaars. In de praktijk is echter het tegenovergestelde waar gebleken. Honda besloot de plannen die eigenlijk voor 2022 op stapel stonden - met een compacte motor en vooral het aanpakken van clipping - een jaar naar voren te halen en juist dat aspect is cruciaal gebleken. "De belangrijkste factor is inderdaad geweest dat we een nieuw ontwerp voor de krachtbron hebben geïntroduceerd, eentje die ook veel beter bij het chassis van Red Bull aansloot. Dat heeft ons performance-voordelen gegeven, maar ook een verbeterde betrouwbaarheid", laat Yamamoto in het exclusieve interview met Motorsport.com weten.

Geen nachtkaars, maar een eindsprint

Dat laatste is in de praktijk ook wel gebleken. Zo heeft Verstappen het seizoen met vier motoren afgewerkt en hadden dat er zonder de Silverstone-crash zelfs drie kunnen zijn volgens de Honda-kopstukken. En dat terwijl Mercedes voor een hele andere aanpak koos door in de slotfase van het seizoen bewust motorische gridstraffen te incasseren. "Dat klopt, ja. We weten natuurlijk niet precies hoe de krachtbron van Mercedes werkt, maar bij ons had dat in ieder geval geen zin en had dat ook niet zo'n voordeel opgeleverd. Onze motor sleet niet zo, waardoor wij het bestaande pakket in de laatste weken voor ieder circuit probeerden te optimaliseren." Dat gebeurde meer specifiek met de gebruikte motorstanden en de engine mapping, die voor ieder raceweekend wordt aangepast.

Formule Max, hét boek over het Formule 1-seizoen 2021 en de opmars van Max Verstappen, is nu verkrijgbaar!

Het heeft het totaalpakket competitief gemaakt en heeft Honda qua puur vermogen een stuk dichter bij Mercedes gebracht. Tel daarbij op dat Red Bull de instabiele achterkant had aangepakt met een andere behuizing van de versnellingsbak en met een aangepaste achterwielophanging en het beeld van 2021 valt wel te verklaren. Volgens Yamamoto mist er echter nog één belangrijke factor in die verklaring: de goede relatie met de Red Bull-coureurs. "Het is onnodig om nog iets over de sportieve prestaties van Max te zeggen, die zijn voor ons ongekend. Maar het gaat niet alleen om die sportieve prestaties, zijn feedback is ook heel belangrijk geweest voor ons. Hij is een extreem snelle coureur en de gedetailleerde feedback van iemand van dat kaliber heeft onze ontwikkeling versneld. Alle vier de coureurs hebben waardevolle feedback geleverd, maar vooral Max", vervolgt Yamamoto het gesprek.

De cocktail van alle factoren heeft geleid tot vele hoogtepunten, waarbij de baas van Honda's F1-project niet lang na hoef te denken over het ultieme moment. "Dat is natuurlijk de zondag in Abu Dhabi! Dit is zelfs de mooiste dag van mijn werkende leven. We hebben aan het begin gezegd dat we binnen drie jaar wereldkampioen wilden worden met Red Bull en precies dat is gelukt." Niets kan aan de slotfase van Abu Dhabi tippen voor de Honda-mannen, die na het afgewezen Mercedes-protest ook zeer geëmotioneerd waren bij het nemen van de kampioensfoto's, al schieten Yamamoto ook nog meerdere momenten door het hoofd. "Oostenrijk 2019 kan ik natuurlijk ook niet vergeten, toen Max op het Honda-logo wees. Dat was ook erg emotioneel voor ons allemaal. En een ander moment dat er voor mij toch echt wel uitspringt, is de Nederlandse Grand Prix. Zandvoort is ook voor ons een hele bijzondere ervaring geweest met al die mensen in het oranje..."

Zwaait Honda te vroeg af?

Waar Yamamoto de zondag in Abu Dhabi aanstipt als het hoogtepunt, is dat eigenlijk een dag met twee gezichten. Het is enerzijds het ultieme en waar Honda alles voor heeft gegeven, maar betekent ook het eindpunt van de reis. "Of dit in bepaald opzicht ook een trieste dag is?", herhaalt Yamamoto de vraag voor de Honda-hospitality nog maar eens. "Ja, natuurlijk is het triest, maar aan de andere kant wisten we vanaf oktober 2020 al dat deze dag zou komen. Daarom hebben we alles gedaan en heel hard gepusht voor 2021. We hebben het qua mindset juist proberen om te draaien. De focus lag op het kampioenschap winnen binnen de tijd die ons nog wél gegeven was. Nu dat is gelukt, is onze hele missie in de Formule 1 ook geslaagd. Dat geeft wel weer veel voldoening."

Voldoening of niet, het leidt wel tot de hamvraag: is Honda te vroeg gestopt? "Persoonlijk beantwoord ik die vraag met ja", is Yamamoto heel eerlijk. "Maar dit is een besluit van het bedrijf geweest en ik begrijp wel welke richting zij op willen gaan. In dat opzicht moeten we het besluit accepteren, al hoop ik op een dag..." Deze woorden geven perfect aan hoe veel mensen van Honda's race-afdeling erin staan. Zij zijn F1-liefhebbers in hart en nieren en hadden graag gezien dat Honda de koningsklasse langer trouw was gebleven. Maar als teamleden dat toegeven, volgt er bij de keurige Japanners altijd meteen de mededeling dat het een besluit van hogerhand is geweest en dat ze dat besluit simpelweg moeten respecteren.

Desondanks valt goed te betogen dat Honda de handdoek te vroeg werpt. Zo wordt bijna alles waar Honda achter de schermen voor heeft gepleit werkelijkheid in de komende jaren. De doorontwikkeling wordt op een lager pitje gezet, met een motorisch budgetplafond worden de kosten gedrukt en in 2026 wordt de hybride turbo ook nog eens versimpeld om de relevantie voor straatauto's te vergroten. Bovendien heeft 2021 aangetoond dat Honda bijzonder goed mee kan doen en dat de Formule 1 reclame voor het concern kan zijn. Had dat de top niet op andere gedachten kunnen brengen? "Nou, het is een groot besluit geweest voor Honda om de Formule 1 te verlaten en om CO2-neutraal te willen worden. Ondanks dat we het afgelopen jaar goede resultaten hebben geboekt, hebben we nooit gesprekken gevoerd om langer te blijven." Het besluit viel dus niet meer terug te draaien, doorgaan was ongeacht de resultaten op het asfalt geen optie meer.

Achter de schermen gebeurt dat zoals gezegd nog wel eventjes. 2022 wordt een transitiejaar genoemd, waarin Honda aan het begin nog wel volop ondersteuning biedt en langzaam afbouwt zodat Red Bull Powertrains op eigen benen kan staan. "Wij zullen Red Bull en AlphaTauri absoluut ondersteunen om optimaal te kunnen presteren, maar de relatie zal wel degelijk al anders zijn", beaamt Yamamoto. Het nieuwe motorenproject lijkt zeker op termijn een behoorlijke sprong in het diepe, al heeft de Japanner best vertrouwen in de plannen van Red Bull. "Natuurlijk wordt het een uitdaging, maar het is ook waar dat Red Bull als team graag nog geïntegreerder wil werken. Door alles in eigen huis te produceren kan dat. Daar willen we hen als Honda in ieder geval bij helpen." Yamamoto zegt zelf nog niet te weten of hij de overstap maakt naar Red Bull Powertrains, al weet hij één ding al wel zeker: "Deze afloop in Abu Dhabi vergeet ik mijn hele leven niet meer..."

F1-update: Speciale terugblik op het kampioensjaar van Verstappen