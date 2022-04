Sinds het behalen van de constructeurstitel in 2008 staat Ferrari al droog in de Formule 1. Voor de laatste wereldtitel bij de coureurs moeten we zelfs terug naar 2007. De afgelopen twee seizoenen ging het team door een diep dal, maar onder de nieuwe technische reglementen van 2022 heeft de Scuderia de weg omhoog weer gevonden. Door de ontwikkeling van de 2021-bolide op te geven en alles in te zetten op succes met de nieuwe auto, is Ferrari erin geslaagd om terug te keren aan de top. Charles Leclerc heeft inmiddels twee zeges gepakt in drie races en gaat fier aan de leiding in het kampioenschap, terwijl teamgenoot Carlos Sainz Jr. twee keer op het podium stond er de nummer drie van het WK is. Ook bij de constructeurs heeft Ferrari een stevige voorsprong opgebouwd.

Doordat Ferrari de focus al vroeg heeft verlegd naar 2022, rekenden velen er al op dat het team goed uit de startblokken zou komen. Dat de situatie er zo rooskleurig voor zou staan na drie races, dat werd dan weer niet verwacht. Ook voormalig Ferrari F1-coureur Felipe Massa heeft dat niet zien aankomen. “Ik ben erg onder de indruk van de mensen in Maranello en hoe zij deze nieuwe regels begrepen hebben”, vertelt hij aan La Gazzetta dello Sport. Tegelijkertijd moet het team in zijn ogen wel waken voor te veel optimisme. “Het is niet verrassend dat ze zo ver voor staan in de strijd om de titels, maar ze moeten niet te vroeg juichen. Het seizoen is nog lang en ze hebben de titel nog niet binnen.”

Enerzijds is het oppassen geblazen voor Ferrari, maar aan de andere kant zijn de vooruitzichten voor het team ook goed te noemen. In de eerste drie races maakte de F1-75 een sterke indruk in langzamere bochten en het accelereren, terwijl concurrent Red Bull Racing juist in snelle bochten en op topsnelheid sterk is. De aankomende Europese races kunnen Ferrari daarom in de kaart spelen, vermoedt Massa. “Er komen nu races aan op circuits waar downforce een belangrijke rol speelt. Ik denk aan Imola, Spanje en Monaco. Daar zullen ze nog sneller zijn. Red Bull Racing heeft veel snelheid op de rechte stukken, maar Ferrari juist een goede balans in de bochten.”