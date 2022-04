Na drie races in verre oorden is de Formule 1 terug op Europese bodem. Het iconische circuit in Imola vormt het decor van de Grand Prix van Emilia-Romagna. En het belooft direct een bomvol en spannend weekend te worden. Voor de eerste maal dit seizoen wordt er een sprintrace georganiseerd. Op zaterdag staat de korte wedstrijd op het programma, waarmee meer punten te verdienen zijn dan afgelopen jaar. Bovendien bepaalt de uitslag de startopstelling voor de race op zondag, dus er staat heel wat op het spel. Hieronder vind je antwoord op de meest gestelde vragen over de sprintrace en de tv-uitzendingen.

Wat is een F1-sprintrace?

De Formule 1 organiseert na het succesvolle experiment in 2021 ook dit seizoen een drietal sprintraces. Dit zijn korte wedstrijden over honderd kilometer die op zaterdagmiddag verreden worden. De uitslag van deze sprintrace bepaalt de startopstelling voor de Grand Prix op zondag. Later in het seizoen vinden er ook nog sprintraces plaats in Oostenrijk en Brazilië.

Puntentelling Formule 1 sprintrace in 2022

De puntentelling voor de F1-sprintraces is veranderd ten opzichte van 2021. Toen kreeg enkel de top drie punten, nu wordt de volledige top acht beloond. De winnaar van de sprintrace krijgt acht punten, de nummer twee ontvangt er zeven en de nummer drie krijgt zes punten bijgeschreven. Dit telt zo af tot een punt voor de nummer acht.

Video: Onboard over het Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola

Hoe laat start de F1-sprintrace op Imola?

Datum: Zaterdag 23 april 2022

Starttijd: 16.30 uur

De Formule 1-sprintrace op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola vindt plaats op zaterdag 23 april. De korte race over honderd kilometer begint om 17.30 uur en duurt maximaal dertig minuten. De uitslag van de sprintrace bepaalt de startvolgorde voor de Grand Prix van Emilia-Romagna op zondagmiddag 15.00 uur.

Formule 1-tijden: Tijdschema Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola

Sessie Datum Sessietijden Eerste vrije training Vrijdag 22 april 13.30u - 14.30u Kwalificatie - Q1 Vrijdag 22 april 17.00u - 17.18u Kwalificatie - Q2 Vrijdag 22 april 17.25u - 17.40u Kwalificatie - Q3 Vrijdag 22 april 17.48u - 18.00u Tweede vrije training Zaterdag 23 april 12.30u - 13.30u Sprintrace Zaterdag 23 april 16.30u - 17.00u Grand Prix van Emilia-Romagna Zondag 24 april 15.00u - 17.00u

Waar kan ik in 2022 Formule 1 kijken?

Viaplay: Live alle trainingen, kwalificatie en race

F1TV: Live alle trainingen, kwalificatie en race

Ziggo: Samenvatting trainingen, kwalificatie en race

NOS: Samenvatting race

De Formule 1-uitzendrechten zijn van 2022 tot eind 2024 in handen van Viaplay. De Scandinavische streamingdienst zendt live alle trainingen, kwalificaties en races uit, met daaromheen uitgebreide voor- en nabeschouwingen en praatprogramma’s. In Nederland kan je ook met F1TV naar de F1-actie kijken. Hier worden eveneens alle sessies uitgezonden, al kan je voorlopig niet kiezen voor Nederlands commentaar. Bij Ziggo zijn van vrijdag tot en met zondag samenvattingen te zien van de actie van die dag, met commentaar van Olav Mol. De NOS zendt op zondagavond een lange samenvatting uit van de race, met analyses van huisexpert Jan Lammers. Ook zendt de omroep de Grand Prix van Nederland op het openbare net live uit.

F1-sprintrace live kijken

Op Imola vindt de eerste sprintrace van het Formule 1-seizoen 2022 plaats. De kwalificatie vond daardoor al op vrijdagmiddag plaats, de korte race over honderd kilometer wordt op zaterdagmiddag verreden. De sprintrace is in Nederland live via twee aanbieders te zien.

Viaplay

Start uitzending: 16.00 uur

Start sprintrace: 16.30 uur

Einde uitzending: 18.00 uur

De Formule 1-rechten zijn sinds dit jaar in handen van de nieuwkomer Viaplay. De streamingdienst zendt alle actie live uit, dus ook de sprintrace op Imola. Voorafgaand aan de sprintrace vindt een voorbeschouwing plaats. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt nationale experts aan tafel in de studio, waarmee vooruitgeblikt wordt op de naderende sprintrace. Ook wordt er geschakeld met pitreporter Stephane Kox, die vanaf locatie de hoofdrolspelers interviewt en het laatste nieuws brengt. Vanaf 16.30 uur wordt het commentaar bij het liveverslag verzorgd door het commentaarduo Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Na afloop van de race wordt vanuit de studio nog nagepraat over de belangrijkste momenten en worden de hoofdrolspelers aan het woord gelaten.

Daarnaast biedt Viaplay nog extra features aan voor de abonnees. Zo kan je het gehele weekend onboard meekijken met Max Verstappen, Valtteri Bottas en Carlos Sainz. Ook is er een mix-kanaal waarin de onboards van diverse rijders worden afgewisseld. Daarnaast is er een livetiming-kanaal en een vaste camera op de pitstraat.

F1TV

Start uitzending: 16.00 uur

Start sprintrace: 16.30 uur

Einde uitzending: 17.45 uur

Het alternatief voor Viaplay in Nederland is F1TV. Ook dit is een streamingdienst: het officiële platform van de Formule 1. Hier is het gehele weekend live alle actie te volgen. Voorafgaand aan de sprintrace vindt een voorbeschouwing met internationale experts en analisten plaats. Het commentaar bij het liveverslag wordt via de internationale feed verzorgd door Sky Sports, maar je kunt zelf andere talen selecteren. Na de sprintrace vindt een nabeschouwing plaats, waarbij de hoofdrolspelers aan het woord komen.

Naast het liveverslag krijg je bij F1TV ook toegang tot extra features, zoals livetiming, live driver tracker en kijk je mee met de onboardcamera’s van alle coureurs. Een jaarabonnement op F1TV kost 64,99 euro, de maandelijkse variant kost 7,99 euro.

Hoe kan ik Formule 1 kijken op tv met Viaplay?

Ziggo: Kanaal 200

Delta Fiber: Kanaal 200

KPN: Kanaal 225

De Formule 1-uitzendingen van Viaplay zijn online via het eigen platform te zien, maar veel fans zullen liever op de televisie kijken. Daarom heeft de aanbieder deals gesloten met Ziggo, KPN en Delta Fiber. Met een speciaal abonnement bij deze providers kan je de F1-actie rechtstreeks op televisie kijken via een speciaal kanaal. De kosten voor dit abonnement verschillen per aanbieder.

Een andere optie is het streamen van de Viaplay-uitzendingen. Met de Viaplay-app op je Smart TV kijk je rechtstreeks naar de uitzendingen van het platform. Een andere optie is casten met bijvoorbeeld Google Chromecast of Apple TV.

Een abonnement op Viaplay kost tot 1 augustus 9,99 euro per maand. Daarna is het actietarief afgelopen en wordt het maandelijks 13,99 euro.

Formule 1 op Ziggo

Hoogtepunten sprintrace

Start uitzending: 18.00 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

De Formule 1 is vanaf 2022 niet meer live te zien bij Ziggo. Wel heeft de provider de rechten voor samenvattingen aangekocht. Op zaterdagavond zijn vanaf 18.00 uur de hoogtepunten van de sprintrace op Imola te zien, met commentaar van Olav Mol. De uitzending duurt dertig minuten en is voor Ziggo-klanten gratis te zien via kanaal 14. Met de betaalmodule Ziggo Sport Totaal is de samenvatting te zien via het Select-kanaal.