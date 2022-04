De Formule 1 heeft over animo niets te klagen anno 2022. Er worden nieuwe races aan de kalender toegevoegd, er staan steden op de wachtlijst en kaartjes vliegen als warme broodjes over de toonbank. Tel daarbij op dat aansprekende merken als Porsche en Audi op de deur kloppen en er valt te concluderen dat F1 er momenteel goed voor staat. Eventuele toetreding van Porsche en Audi - eventuele, want de merken zeggen zelf dat er nog een knoop moet worden doorgehakt - zou om meerdere redenen positief zijn voor de sport. Om te beginnen zorgt het voor meer partijen onder het nieuwe motorreglement en daar komt bij dat de betrokkenheid van een wereldconcern als de VW Group gunstig is vanuit commercieel oogpunt. Het lijkt dus een win-winsituatie.

Alhoewel teams dat voor de bühne ook zeggen, staat achter de schermen nog niet iedereen te springen. F1 zou F1 immers niet zijn als ook dit voer is voor een politieke strijd. Die twist verklaart ook meteen waarom Red Bull en Porsche zich nog niet publiekelijk hebben uitgesproken en ten tweede waarom er nog geen klap op het nieuwe motorreglement voor 2026 is gegeven. Alhoewel teams grotendeels op één lijn zitten en de technische kenmerken al duidelijk zijn, gaat het actuele twistpunt over één woord: concessies. Om precies te zijn concessies voor nieuwkomers en daarmee samenhangend over de vraag wie precies als nieuwkomer geldt richting 2026.

De slimme deal van Marko en Honda

Om de kwestie goed te begrijpen, moeten we iets verder terug in de tijd en het vertrek van Honda in ogenschouw nemen. Het Japanse merk heeft eind vorig jaar afscheid genomen, maar de praktijk is anders. In de praktijk komen alle Red Bull- en AlphaTauri-motoren tot en met 2025 nog uit Japan. Het is een deal die Helmut Marko heeft gesloten, waar diezelfde Marko voor betaalt en een deal die ook verklaart waarom er HRC op de auto's prijkt. De deal is voor beide partijen gunstig. Honda behoudt op deze manier de intellectuele eigendommen van de motor en ziet die niet zomaar in de handen van VW terechtkomen. Red Bull betoogt op deze manier bij de FIA dat Red Bull Powertrains nog geen eigen motoren maakt en vanaf 2026 als nieuwkomer onder het nieuwe reglement moet gelden.

Precies dat laatste is de troefkaart die nu wordt uitgespeeld in de onderhandelingen. Het is begrijpelijk, niet alleen vanuit Red Bull maar ook vanuit de VW Group. Zo is VW in het verleden bang geweest om in te stappen tijdens een reglementscyclus en op te moeten boksen tegen merken met een straatlengte voorsprong. Het zou het F1-project extra duur maken - vraag dat maar aan Honda - en zou in het slechtste geval gezichtsverlies opleveren - vraag dat op basis van de eerste jaren ook maar aan Honda. 2026 is een ideaal moment om die risico's beperkt te houden. Zo gaat de complexe MGU-H overboord en moeten concessies voor een gelijkwaardig speelveld zorgen.

Een echte nieuwkomer: werken Audi en Porsche samen?

Iedereen tevreden zou je denken, maar toch niet helemaal. Concurrenten hebben namelijk twee belangrijke vragen bij het concessie-betoog van Red Bull en VW. De eerste vraag luidt: in hoeverre zijn Red Bull-Porsche en Audi daadwerkelijk nieuwkomers? Rivalen zijn bang dat Red Bull en Porsche in de praktijk voortborduren op de kennis van Honda en dus geen nieuwkomers in de meest strikte zin van het woord zijn. Daarnaast bestaan er zorgen over de interne verhoudingen bij VW. Want worden de projecten van Porsche en Audi wel echt van elkaar gescheiden of delen beide VW-merken onderling kennis of zelfs faciliteiten? In dat geval zou VW voordelen krijgen die andere leveranciers niet hebben. Het verhaal is dat Porsche de handen ineenslaat met Red Bull Powertrains en dat Audi een eigen project op zal zetten in Neckarsulm. Concurrenten willen echter ook garanties waaruit blijkt dat beide merken volledig los van elkaar opereren en qua R&D niet onder één hoedje spelen.

Als eenmaal is vastgesteld dat beide merken onafhankelijk werken en daadwerkelijk als nieuwkomer gelden, rest de vraag hoeveel concessies ze moeten krijgen en op welke vlakken. Het gaat om te beginnen om dyno time, extra tijd op de testbanken dus. Nieuwkomers zouden daar meer van moeten krijgen, al moet nog vastgesteld worden hoeveel. Het tweede twistpunt betreft de financiën.

Meer financiële ruimte voor Red Bull-Porsche?

Leveranciers moeten zich gaan houden aan een budgetplafond en het huidige plan is dat nieuwkomers in de eerste twee seizoenen tien miljoen dollar extra mogen uitgeven en vijf miljoen dollar in het derde jaar. Daar komt nog eens vijftien miljoen extra bij voor het op orde brengen van de faciliteiten. Dat laatste bedrag vindt Red Bull-teambaas Christian Horner echter te laag. "De meeste voorstellen voor nieuwkomers zijn wel acceptabel. Maar naar die vijftien miljoen voor de faciliteiten moet nog worden gekeken. Als je naar onze tegenstanders kijkt, dan hebben sommige al zeventig jaar geïnvesteerd in de motorfaciliteiten. Dat is met vijftien miljoen niet te evenaren en het is ook niet binnen acht of negen maanden te realiseren." Met die laatste woorden geeft Horner aan dat Red Bull Powertrains niet alles voor 1 januari 2023 op orde krijgt en juist daarna worden de kosten voor een deel aan banden gelegd.

Horner wil meer financiële speelruimte, maar daar willen de partners aan de onderhandelingstafel niet meteen aan. "Of vijftien miljoen marge voor de faciliteiten genoeg is of niet, dat moeten we zien. Maar we hebben veel grotere vraagstukken om te beantwoorden", laat Toto Wolff desgevraagd weten. De Mercedes-teambaas wijst daarmee subtiel naar de bovenstaande zorgen over nieuwkomers en de garanties die andere teams over Audi en Porsche willen hebben. Het maakt dat de nieuwe reglementen met potlood staan en de combinatie Red Bull-Porsche ook, maar dat op beide zaken nog geen definitieve klap is gegeven. Voordien willen Red Bull en VW meer (financiële) voordelen en willen rivalen alles inkaderen, zodat zij bij een vliegende start van VW niet achter de feiten aan lopen. Dan is het immers nog geen gelijkwaardig speelveld. De angst regeert aan beide kanten en F1 zou F1 niet zijn als dat niet aan de onderhandelingstafel wordt afgewogen.