Perez en Gasly debuteren in virtuele GP Azerbeidzjan

Eerder deze week onthulde de Formule 1 de eerste acht races op de vernieuwde kalender voor 2020. Op 5 juli begint het seizoen in Oostenrijk en dat houdt in dat de reeks Virtual Grands Prix ten einde komt. Nog twee keer wordt er in de game F1 2019 geracet, te beginnen komend weekend op het virtuele Baku City Circuit. Bij de race staan in ieder geval acht vaste F1-coureurs aan het vertrek, evenveel als tijdens de voorgaande race in Monaco. Twee F1-coureurs maken komend weekend hun debuut: Sergio Perez neemt plaats bij Racing Point, terwijl Pierre Gasly in actie komt voor AlphaTauri.

Op de grid krijgen zij gezelschap van een zestal coureurs dat uitgegroeid is tot de kerngroep van de Virtual Grands Prix. Williams-coureur George Russell gaat na zeges in Spanje en Monaco op jacht naar de hattrick en ziet teamgenoot Nicholas Latifi ook terugkeren. Charles Leclerc zal met Ferrari ook jagen op zijn derde zege in de reeks virtuele races, terwijl Alexander Albon met Red Bull Racing zijn tweede zege wil pakken. Ook Antonio Giovinazzi en Lando Norris zijn wederom van de partij. Esteban Ocon en Valtteri Bottas debuteerden nog in Monaco, maar staan niet op de voorlopige deelnemerslijst voor de race in Azerbeidzjan.

Naast de F1-coureurs nemen ook een aantal sterren uit andere takken van sport deel aan de zevende Virtual Grand Prix van 2020. Zo staan er drie voetballers op de deelnemerslijst. Real Madrid-keeper Thibaut Courtois begint bij Alfa Romeo aan zijn vierde Virtual Grand Prix en ziet AC Milan-doelman Gianluigi Donnarumma en Manchester City-verdediger Aymeric Laporte debuteren voor respectievelijk AlphaTauri en Renault. Laatstgenoemde team heeft ook een plekje gereserveerd voor FIA F3-coureur Oscar Piastri. Bij Red Bull Racing maakt Dakar-winnaar Matthias Walkner zijn debuut in een virtuele Grand Prix.

De Virtual Grand Prix van Azerbeidzjan begint zondag om 19.00 uur en is te volgen op Ziggo Sport en de kanalen van de Formule 1 op Facebook, YouTube en Twitch.