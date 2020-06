Hoe ziet de reservebank van de Formule 1 er uit?

De rol van reservecoureur is dit seizoen misschien nog wel iets belangrijker dan in reguliere seizoenen. Het Formule 1-circus heeft drastische maatregelen genomen om vanaf 5 juli weer te kunnen racen. Een van die maatregelen is dat een medewerker of coureur direct in quarantaine gaat bij een positieve coronatest, maar dat een race niet al bij één positief geval zal worden afgeblazen. Formule 1-CEO Chase Carey zei daar eerder deze week over dat de teams voor dit soort gevallen “een reservecoureur hebben klaarstaan.”

Mocht er bij McLaren iets gebeuren met Norris of Sainz dan kan de stal uit Woing gebruik maken van de diensten van Vandoorne. De Belg maakte in 2016 zijn F1-debuut bij McLaren toen hij in Bahrein de geblesseerde Fernando Alonso verving. In 2017 en 2018 reed hij twee volledige seizoenen voor het team uit Woking, maar hij verloor vorig jaar zijn stoeltje en staat sindsdien onder contract bij Mercedes. In 2019 als sim-coureur en dit seizoen als reserverijder. Daarnaast is hij coureur van het Mercedes EQ Formule E-team. Vandoorne is de tweede reservecoureur van Mercedes, ook Esteban Gutierrez heeft die rol.

Ook andere teams hebben vervangende coureurs achter de hand, maar gezien de gedeelde motoren en belangen die Mercedes, Ferrari en Renault hebben is de puzzel best lastig te leggen. We zetten de mogelijke scenario’s op een rij:

Mercedes:

De Zilverpijlen lijken – zoals gebruikelijk – het beste voorbereid. Zij hebben dus Vandoorne en Gutierrez achter de hand als vervangers van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas.

Red Bull/AlphaTauri :

Bij Red Bull en AlphaTauri zijn niet alleen de coureurs inwisselbaar, datzelfde geldt voor de reserverijders. Belangrijkste kandidaat is Sebastien Buemi, maar ook Sergio Sette Camera heeft een superlicentie. Het meest logische lijkt dat als Red Bull een coureur nodig heeft, zij zullen kiezen voor een van de vaste coureurs van AlphaTauri (Pierre Gasly of Daniil Kvyat) en dat een reserve dan bij AlphaTauri instapt.

Ferrari:

Alfa Romeo-coureur Antonio Giovinazzi is de officiële reserverijder van de Scuderia en zal niet aarzelen om Sebastian Vettel of Charles Leclerc te vervangen. Het team heeft echter ook nog sim-coureur Pascal Wehrlein achter de hand.

McLaren:

Het team had vorig jaar Renault-coureur Sergey Sirotkin als invaller. Maar met de overstap volgend seizoen naar Mercedes-krachtbronnen kan McLaren dit jaar al gebruik maken van Mercedes-reserves Vandoorne en Gutierrez. Echter, Racing Point heeft een vergelijkbare afspraak met Mercedes en het eerste recht op één van de Mercedes-invallers. Bij McLaren moeten we overigens ook Fernando Alonso niet uitsluiten.

Renault:

Het team heeft geen officieel aangewezen invaller, de juniorcoureurs hebben geen superlicenties en kunnen dus niet zomaar instappen. Teambaas Cyril Abiteboul laat weten dat Renault “verschillende opties bekijkt.” Nico Hülkenberg zou één van die opties kunnen zijn, net als uiteraard Sirotkin.

Racing Point:

Het team uit Silverstone heeft geen eigen reserves en leunt op de invallers van motorleverancier Mercedes. Racing Point heeft een soortgelijke afspraak met de regerend kampioen als McLaren, maar schijnt wel als eerste aanspraak op een reserve te maken. Mocht er vanuit Brackley niemand beschikbaar zijn dan kan het altijd een beroep doen op ‘vriend van de familie’ Hülkenberg.

Alfa Romeo:

Robert Kubica is officieel reserve bij het voormalige Sauber. Mocht Raikkonen of Giovinazzi niet kunnen rijden of mocht die laatste worden uitgeleend aan Ferrari dan is de Pool de aangewezen vervanger. Ook Marcus Ericsson is een mogelijkheid.

Haas:

Louis Deletraz en Pietro Fittipaldi zijn reservecoureurs bij de Amerikaanse stal. Die eerste heeft zijn superlicentie en kan dus instappen als de nood aan de man is.

Williams:

Jack Aitken is eerder dit jaar aangekondigd als reserverijder en lijkt dan ook in beeld mocht George Russell of Nicholas Latifi uitvallen.