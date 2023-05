De Formule 1 is eindelijk op Europese bodem! Na races in Bahrein, Saudi-Arabië, Australië, Azerbeidzjan en de Verenigde Staten is de sport terug waar het allemaal begon. Het eerste deel van het Europese seizoen wordt in stijl afgetrapt: op het iconische Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola. Alles ademt hier historie en liefde voor de sport. De Grand Prix van Emilia-Romagna is tevens het startsein van een drukke periode. De komende weken staat er een triple header op het programma. Direct na het raceweekend in Imola volgen de GP’s in Monaco en Spanje.

In tegenstelling tot 2022 wordt er dit jaar geen sprintrace verreden op Imola. Dat houdt in dat de teams drie vrije trainingen de tijd hebben om de juiste afstelling te vinden. Meerdere teams, waaronder Mercedes en Ferrari, nemen updates mee in de hoop het gat naar het dominante Red Bull Racing wat te verkleinen. Staat er in Italië voor het eerst dit jaar iemand anders dan Max Verstappen of Sergio Perez op de hoogste trede van het podium?

Starttijd F1 Imola 2023

Datum Sessie Tijden Vrijdag 19 mei Eerste vrije training 13.30u - 14.30u Vrijdag 19 mei Tweede vrije training 17.00u - 18.00u Zaterdag 20 mei Derde vrije training 12.30u - 13.30u Zaterdag 20 mei Kwalificatie 16.00u - 17.00u Zondag 21 mei Grand Prix van Emilia-Romagna 15.00u

De Grand Prix van Emilia-Romagna 2023 op het legendarische Autodromo Enzo e Dino Ferrari vindt plaats op zondag 21 mei. De race begint om 15.00 uur, er is geen tijdsverschil met Italië. De coureurs moeten in totaal 63 ronden afleggen op het 4,909 kilometer lange circuit in Imola. Het ronderecord staat met 1.15.484 sinds 2020 op naam van Lewis Hamilton.

In tegenstelling tot het seizoen 2022 staat er dit jaar geen sprintrace op het programma. Dat houdt in dat het gebruikelijke format gevolgd wordt. Op vrijdag staan er twee vrije trainingen van een uur op het programma. De eerste sessie begint om 13.30 uur, om 17.00 uur wordt de tweede vrije training gestart. Op zaterdag worden tussen 12.30 uur en 13.30 uur de puntjes op de i gezet.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna begint op zaterdag 20 mei om 16.00 uur. Onder normale omstandigheden en zonder onderbrekingen weten we rond de klok van 17.00 uur hoe de startopstelling voor de race eruit ziet.

