De eerste vijf races van het seizoen 2023 hebben nog niet voor veel vuurwerk op de baan gezorgd. Met name na de Grand Prix van Azerbeidzjan, waar de eerste sprintrace van het seizoen verreden werd, klonken er zorgen en klachten dat de Formule 1-races dit jaar te saai zijn. Daar hadden experts binnen de paddock allerlei redenen voor aangewezen. Zo wezen meerdere coureurs naar de verkorte DRS-zones als oorzaak van het gebrek aan inhaalacties, stelde Ferrari-coureur Carlos Sainz dat het in Baku met de mentaliteit van de coureurs te maken had terwijl Haas F1-teambaas Guenther Steiner naar de banden wijst.

Veel verschillende vermeende oorzaken dus, maar een oplossing om de races op korte termijn interessanter te maken lijkt er niet te zijn. Oud-Formule 1-coureur Karun Chandhok heeft echter wel een idee geopperd om in ieder geval voor iets meer variatie te zorgen. Hij stelt namelijk dat de Formule 1 de teams moet verplichten om alle drie de bandencompounds te gebruiken tijdens een race. Nu moeten coureurs tijdens een droge race minstens twee verschillende compounds hebben gebruikt en doordat de Pirelli-banden lang meegaan, loopt het vaak uit op een voorspelbare eenstopper. Met drie verschillende bandencompounds worden teams verplicht om minstens twee keer een pitstop te maken.

"Ik vind nog steeds dat we een regel moeten hebben die het verplicht stelt om alle drie de bandencompounds te gebruiken", zegt de Sky Sports F1-analist. "Dan heb je een tweestopsrace. Ik kreeg van ingenieurs te horen dat dat in Miami niet mogelijk was geweest omdat de zachte band niet goed genoeg was, maar wat dan nog? Deze zou wel vijf of zes ronden kunnen doen en op een gegeven moment moet iedereen deze gebruiken voor zes tot acht ronden, dat zou alles een beetje in de war hebben gegooid qua pitstops."

Chandhok begrijpt niet waarom de Formule 1 zich nog niet aan zo'n regel gewaagd heeft. "Op dit moment is er veel kritiek dat we te veel doen om er een show van te maken." Dat zou, stelt de Indiër, met zo'n verplichting in de reglementen niet het geval zijn. "Je zal dan wat convergentie zien omdat de strategen allemaal een soortgelijke mentaliteit hebben en waarschijnlijk met een soortgelijke optimale strategie zouden komen. Maar met de manier waarop undercuts en overcuts werken en met de timing van de compounds zou je al per definitie meer variatie hebben. Ik zou dit graag zien gebeuren. We lijken in een cultuur van meer openheid te zitten met het proberen van sprints, andere kwalificatieformats en andere dingen. Ik zou graag wat meer variatie in de Grand Prix zien omdat we daar op dat gebied naar mijn gevoel niks mee gedaan hebben."