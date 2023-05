Ferrari: Red Bull geeft kwalificatieperformance op voor race

Er staat dit jaar geen maat op Red Bull Racing. Max Verstappen tekende voor drie zeges in vijf races, de andere twee zeges - en een sprintzege - gingen naar teamgenoot Sergio Perez. Op de zondag weet de concurrentie dat het gat groot is, maar op de zaterdagen is dat niet altijd het geval geweest. Zo was het bijvoorbeeld Charles Leclerc die in Azerbeidzjan tot twee keer toe, in de kwalificatie en de sprint shootout, de snelste tijd noteerde en zodoende van de eerste startplek mocht vertrekken.

Ook in Bahrein zat Leclerc er met een verschil van 0,292 seconde niet ver vanaf en dat gat was in Saudi-Arabië nog een stuk kleiner, toen hij slechts 0,155 seconde tekortkwam. Op de zaterdag wist Ferrari dus wel degelijk een bedreiging te vormen voor Red Bull, maar daar is volgens de Scuderia ook wel een verklaring voor.

"We hebben een goed idee van waar het probleem in zit", zegt Ferrari's rijderscoach Jock Clear. "Het draait om het kwantificeren ervan. We kijken naar wat er in de race gebeurt ten opzichte van wat er in de kwalificatie gebeurt en we kunnen wat verschillen zien. Wat we misschien niet helemaal kunnen afstemmen is hoe die verschillen uitpakken. Dat is het proces waar we nu doorheen gaan om te kijken wat we kunnen doen, of wat we kunnen veranderen in onze focus, om misschien dat racetempo weer op één lijn te krijgen."

Clear sluit daarbij niet uit dat Ferrari het voorbeeld van Red Bull moet volgen door de kwalificatie iets op te offeren om er in de race beter voor te staan. "Moeten we een tik verwerken in de kwalificatie. Dat is altijd een bittere pil omdat de races vaak worden gemaakt in de kwalificatie. We kunnen de kwalificatie dus niet uit het zicht verliezen, maar we moeten zeker wel volledig zien te begrijpen hoe we meer racetempo kunnen vinden. Petje af voor Red Bull, zij doen iets zeer slims. Die auto werkt erg goed in racetrim."

"We kunnen mogelijk ook concluderen dat zij misschien wat kwalificatiesnelheid opgeven om dat te bereiken", voegt Clear toe. "Dat is ook waarom wij de strijd aan kunnen gaan met hen, omdat zij in de kwalificatie niet optimaal zijn." Waar Ferrari het verliest ten opzichte van Red Bull in de race? "Zij zijn erg snel op de rechte stukken, zeker met DRS open. Zoals gezegd moeten we daarnaar kijken, we moeten zien wat we beter kunnen doen om de luchtweerstand te verminderen. Dat is gratis rondetijd. De coureur hoeft dan niet zoveel vaardigheden te gebruiken om zo snel mogelijk [van het ene punt naar het andere] te gaan. Op dat gebied zijn zij duidelijk heel snel."