Max Verstappen kampte in de tweede training op de vrijdag van de Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola met een kapotte aandrijfas. De Red Bull-coureur parkeerde zijn bolide aan het einde van de pitstraat. Een logische plek, zo zou je denken: even terugduwen naar de pitstraat en het team kan de gehavende wagen ophalen. In praktijk ging dat heel anders en werd de RB16B achterop een laadbak aan het hele dorp gepresenteerd. Niet echt ideaal voor een toonaangevend Formule 1-team dat de concurrentie het liefst zo ver mogelijk weg houdt van de bolide.

De rondrit terug naar de paddock was bovendien een flinke tocht, waardoor er niet meer voldoende tijd was om de RB16B op te lappen en Verstappen aan het einde van de sessie nog eens naar buiten te sturen. Erger dan dat was het feit dat de auto blootgesteld werd aan alle nieuwsgierige ogen rond het circuit. Normaliter komen er wat monteurs aangesneld met grote doeken om de wagen af te dekken maar in dit geval was de plek zo lastig te bereiken dat ook dat niet haalbaar bleek.

Ook Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko zag dat de concurrentie optimaal van de gelegenheid gebruikmaakte om de bolide goed te inspecteren: “De wagen werd via een enorme omweg teruggebracht naar de paddock. We dachten dat hij misschien rechtstreeks naar Maranello zou rijden”, grapte de Oostenrijker als een boer met kiespijn. De fabriek van Ferrari werd niet de eindbestemming, maar er waren wel veel fotografen in de buurt om de auto uit alle hoeken op de gevoelige plaat vast te leggen.

Onze technisch expert Giorgio Piola was een van hen. Hij kreeg een unieke blik op een deel dat zelden goed zichtbaar is: de vloer, de transitiezone en de diffuser. We bespreken de belangrijkste aspecten die naar boven zijn gekomen.

Red Bull Racing RB16B detail Foto: Giorgio Piola

De close-up van de achterzijde van de wagen toont aan dat het team nog altijd gebruikmaakt van winglets op de onderste helft van de brake duct-afscheiding, al zijn ze een stuk smaller om te voldoen aan de nieuwe reglementen. Daarnaast is het goed te zien hoeveel energie de formatie gestoken heeft in het behouden van de integriteit van de vorm van de diffuser. Zo zien we aan de zijkant een metalen bevestiging tussen de eerste twee lagen van de diffuser. Dit voorkomt beweging en zorgt ervoor dat het geheel beter presteert.

Red Bull Racing RB16B vloer detail Foto: Giorgio Piola

Eenmaal op de laadbak was Piola in de gelegenheid om dichter bij een F1-bolide te komen dan de afgelopen maanden door de strenge COVID-protocollen mogelijk was. Hij maakte deze foto van een van de belangrijkste gebieden van de wagen, zeker gezien de reglementsveranderingen voor 2021. Red Bull maakt als een van de zeven teams gebruik van de Z-vormige uitsnede in de vloer. De formatie heeft een aantal aerodynamische oplossingen toegepast om de luchtstroom aan de achterzijde van de wagen te verbeteren. De vijf vinnen en het grotere element (witte pijlen) zijn allemaal naar buiten gericht, richting de rand van de vloer. Dit heeft impact op de richting van de luchtstroom die over de lengte van de wagen stroomt, en verweeft deze stroming met die afkomstig is van de cut-out in de vloer.

Red Bull Racing RB16B detail Foto: Giorgio Piola

De rode vlag-periode tijdens de race op zondag bood Piola nogmaals de kans om foto’s te maken van de wagens. Deze afbeelding van de achterzijde zonder het gemonteerde wiel geeft ons een mooie blik op de brake duct, de vinnen op de vloer voor de achterband en de rand van de diffuser.

Hier is goed te zien dat het team tijdens het herontwerpen van de achterwielophanging tijdens de wintermaanden de opening in de upright vergroot heeft. Ook zien we diverse openingen in de remtrommel om hitte die gegenereerd wordt door de remmen in de ruimte tussen de trommel en de velg te brengen. Deze openingen zijn aangebracht zodat de velg op een specifieke manier opwarmt en daarmee de band beter op temperatuur komt. Zo verbeteren de prestaties van het rubber en neemt de slijtage af.

De rand van de vloer en de voornaamste vin aan de buitenrand bestaan uit één geheel. De rand van de vloer krult omhoog (rode pijl) om de gewenste luchtstroom te creëren. De binnenste verlenging van de diffuser (blauwe pijl) draagt eveneens bij aan het sturen van de luchtstromingen afkomstig van de zijkant van de wagen.

