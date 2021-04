Williams lovend over progressie Latifi op Imola

De Britse renstal kon zich op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari mengen in de strijd in de middenmoot. George Russell en Nicholas Latifi haalden allebei Q2. Met name het optreden van de Canadees was bemoedigend, ook al viel hij in de race in natte omstandigheden al in de openingsronde uit na een touché met Nikita Mazepin.

Op de vraag of het meer voorspelbare karakter van de nieuwe wagen heeft bijgedragen aan de betere prestaties van Latifi, antwoordde Dave Robson, het hoofd van de afdeling vehicle performance, bevestigend: “Hij was hier vorig jaar ook vanaf het eerste moment snel. Om de een of andere reden voelt hij zich prettig op Imola. Het feit dat hij vertrouwen in de auto heeft helpt ook zeker. Nicky heeft dat momentum tijdens het weekend nodig en dat was op Imola het geval. Zelfs na een momentje in VT3 pakte hij het meteen weer op. Het had totaal geen invloed op hem, niet qua vertrouwen in de wagen en niet wat er in zijn hoofd omging. Zijn aanpak was het hele weekend geweldig. Het heeft absoluut bijgedragen dat hij vertrouwen in de wagen heeft, wat meer snelheid en dat hij niet helemaal achteraan rijdt.”

Op de vraag of het team op Italiaanse bodem een grote stap gemaakt heeft met de Williams voor 2021, zei Robson: “Ik denk het niet. We hadden wat nieuwe onderdelen. Uiteraard de vloer. We hebben de trend van de meeste andere teams gevolgd en de rand van de vloer veranderd. Dat heeft de wagen wat verbeterd. De banden werkten goed en de minder harde wind droeg bij aan betere prestaties. Bovendien hadden de coureurs meer vertrouwen. We hebben sinds Bahrein weinig veranderd. De veranderingen die we wel doorgevoerd hebben, deden wat we ervan verwacht hadden. Het was gewoon allemaal wat rustiger hier en dat zagen we terug in de rondetijden.”