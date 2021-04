Samen met Yuki Tsunoda en teamgenoot Mick Schumacher is Nikita Mazepin dit jaar één van de drie debutanten in de koningsklasse van de autosport. Vanwege zijn niet onomstreden gedrag in het verleden lag er al een vergrootglas op de jonge Rus, waarna hij tijdens het openingsweekend in Bahrein met diverse fouten en een vroege crash in de race ook nog eens geen beste indruk maakte. In Imola belandde de Haas-rijder op vrijdag opnieuw in de muur, maar de rest van het weekend ging het beter, waarna Mazepin in een lastige regenrace op zondag ondanks een aanvaring met de WIlliams van Nicholas Latifi voor het eerst de eindstreep haalde.

In de zoektocht naar progressie zegt Mazepin veel steun te hebben aan teamgenoot Mick Schumacher, die net als de Rus zelf ook debuteert in de Formule 1 dit jaar: “We zitten natuurlijk allebei in hetzelfde schuitje”, vertelt Mazepin, die toegeeft dat het leven van een Formule 1-coureur vooralsnog flink afzien is: “Tot dusver is de Formule 1 verrassend intens voor mij. Ik wist natuurlijk wel dat het intens zou zijn, maar de twee kwalificatiesessies in Imola en Bahrein waren nogal hectisch. Daarnaast krijg je minder lang de tijd en gebeurt er ontzettend veel, dus het is een steile leercurve.”

Mazepin ziet het als een flinke opsteker dat hij in Imola de finish heeft gehaald, aangezien hij nog flink wat waardevolle kilometers tekort kwam na zijn vroege uitvalbeurt in Bahrein: "Het is heel belangrijk om te blijven leren. Er is nog veel om aan te werken. Het is een compleet andere klasse dan wat ik gewend ben en ja, dat is veeleisend", aldus Mazepin, die een betere balans probeert te vinden tussen het zoeken naar rondetijd en het nemen van risico's: "Ik ben er vrij zeker van dat ik wel een aantal jaren in de paddock rond zal lopen, dus ik raak nog niet in paniek. Wanneer je te hard pusht valt er meer te verliezen wanneer je hem in de muur parkeert, dan wanneer je die laatste paar tienden nog weet te vinden. Je moet het langzaam opbouwen, daar moet ik me op focussen, maar daar focus ik me nu ook op."

Verschil met Schumacher

Tot dusver is Schumacher duidelijk de snellere van de twee Haas-debutanten. Tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna was het verschil tussen beide teamgenoten zelfs meer dan een halve seconde, maar zoals Mazepin al aangaf zegt hij zich er vooralsnog niet al te veel zorgen over te maken: “Ik wist geen goede ronde aan elkaar te rijgen”, vertelt de Rus, die zich ook al de woede van Antonio Giovinazzi op de hals haalde omdat hij de Italiaan aan het begin van zijn vliegende ronde nog voorbij ging op start/finish. “Het was niet ideaal dat ik mijn ronde moest beginnen met het inhalen van een andere auto. Het was gewoon niet perfect, maar ik maak me er niet te veel zorgen om. Onze sectortijden laten zien dat we min of meer binnen dezelfde tiende zitten, dus soms weet je gewoon niet zo’n rondje te rijden. Daarnaast is het ook niet het einde van de wereld als je om P18 of P19 vecht. Ik zal er geen traan om laten.”