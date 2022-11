Met alleen de GP van Abu Dhabi nog voor de boeg is McLaren nog altijd in gevecht met Alpine om de vierde positie bij de constructeurs. Tegelijkertijd werkt het team al hard aan mogelijke verbeteringen om in 2023 nog beter voor de dag te komen. Tijdens de F1-seizoensfinale in Abu Dhabi uit zich dat met een nieuwe vloer, waarbij de geometrie van de vloerrand behoorlijk is aangepakt. Het nieuwe ontwerp heeft niet langer een golvende randvleugel en daarmee schakelt McLaren over op de stijl die zichtbaar is in de concepten van Ferrari en Red Bull Racing. Dit omvat een veel minder complexe vloerrand, plus de toevoeging van een 'schaats' aan de onderkant.

Vergelijk hieronder de oude vloer van McLaren (links) met de nieuwe (rechts).

McLaren heeft uitgelegd dat de aanpassingen bedoeld zijn om een beter inzicht te krijgen in de optimale afstelling van de auto en wat de beste positionering ten opzichte van de grond is. "We willen het effect van deze vloerrand op het rijhoogtegedrag van de auto evalueren", meldde de renstal.

De schaats onder de auto is een idee dat meerdere teams reed geadopteerd hebben en een groot aantal voordelen met zich meebrengt. Niet alleen kan de stijfheid van in dat deel van de vloer ermee verhoogd worden, maar het kan ook als slip fungeren om te voorkomen dat de onderkant van de auto de grond nog vaker raakt nadat de eerste impact.

Shwartzman test kleine vloerupgrade Ferrari tijdens VT1

Naast McLaren is Ferrari het enige andere team dat nog een aerodynamische upgrade introduceert in Abu Dhabi. Ook bij de Scuderia gaat het om een aangepaste vloer, die tijdens VT1 getest werd. Testcoureur Robert Shwartzman heeft tijdens de oefensessie de vloer met aangepaste vloerrand uitgeprobeerd, maar er is geen intentie om er de rest van het weekend mee te rijden.

De aangepaste vloer waar Robert Shwartzman tijdens VT1 mee testte voor Ferrari. Foto: Giorgio Piola

Het nieuwe onderdeel van de vloerrand is een plaatselijke en kleine update voor de uitsparing voor de achterwielen. Het is bedoeld om de luchtstroom richting de diffuser te verbeteren. De kleine aanpassing van Ferrari komt nadat het team onlangs toegaf dat de ontwikkeling werd stopgezet vanwege het bereiken van de uitgavenlimiet onder het budgetplafond. Teambaas Mattia Binotto zei na de GP van Brazilië: "We hebben besloten om de ontwikkeling van de huidige auto stop te zetten. Naast de normale ontwikkeling van de auto moet je ook onderdelen produceren om ze op het circuit te krijgen. Dat zorgde voor extra kosten die we ons niet konden veroorloven."