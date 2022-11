Weerbericht F1 Abu Dhabi: Warm slotweekend van seizoen

De laatste race van het Formule 1-seizoen start met tropische hitte. Tijdens de eerste vrije training is het op het Yas Marina Circuit zo’n 33 graden. Zelfs voor Abu Dhabi is dat warmer dan normaal. Deze tijd van het jaar is het op het warmste moment van de dag 28 à 29 graden. Dat is ook meteen de hoogste temperatuur van dit raceweekend.

De andere trainingen en vooral de kwalificatie en de race worden iets later op de dag verreden wanneer de temperatuur iets afneemt. Daarbij wordt het zondag net wat minder warm met in de middag zo’n 28 graden en wanneer de laatste race van het seizoen start is het een graad of 26.

Eigenlijk zijn de weersomstandigheden heel goed. Het is niet te warm, niet te koud en buien komen er niet. Daarbij staat een matig windje van zee. Het komt dus volledig aan op de skills van de coureurs en de teams.