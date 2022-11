VIDEO: Verstappen rijdt ronde in Abu Dhabi op simulator

Dit weekend is het tijd voor de laatste Formule 1-race van het seizoen. Het jaar waarin Max Verstappen zijn tweede wereldtitel pakte, wordt afgesloten in Abu Dhabi. Het is de veertiende race op het Yas Marina Circuit, en de elfde keer dat het seizoen daar afgesloten wordt.

Vorig jaar is het circuit behoorlijk aangepast. De langzame chicanes in sector 1 en aan het begin van sector 3, zijn ingeruild voor snellere en soepelere bochten. Ook verderop in sector 3 is er een hoop veranderd. De reeks van krappe bochten rond het grote hotel, zijn verbreed en versneld waardoor het circuit vloeiender loopt.

Max Verstappen weet als geen ander hoe je een ronde in Abu Dhabi aan elkaar knoopt. In de simulator laat hij zien hoe je snel bent op het Yas Marina Circuit. Bekijk de video bovenaan deze pagina.