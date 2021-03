Teams scharen zich unaniem achter sprintraces

Tijdens die videoconferentie bleek er onder de renstallen brede steun te zijn voor een experiment met korte zaterdagse races. Sindsdien heeft de Formule 1 een werkgroep in het leven geroepen die de plannen verder heeft uitgewerkt. Donderdag werden in Bahrein al de coureurs bijgepraat over de plannen. Sommige coureurs uitten recent kritiek op de sprintraces en hoewel ze geen stem hebben in het besluitvormingsproces, vond het management van de F1, bestaande uit Stefano Domenicali en Ross Brawn, het belangrijk om transparant te zijn en ook de piloten wat meer in detail op de hoogte te brengen.

De grote vrees onder de criticasters is dat sprintraces de waarde van de Grand Prix op zondag zou doen devalueren, maar de teams staan te popelen om het plan door te zetten en te zien wat de commerciële impact ervan zal zijn. De Formule 1 zou de Grand Prix van Groot-Brittannië als proeftuin willen gebruiken, zo onthulde Domenicali in een recent interview met de Daily Mail.

Gevraagd door Motorsport.com naar de plannen voor een sprintrace, zei McLaren-teambaas Andreas Seidl dat hij er voorstander van was. “Er zijn de afgelopen weken goede bijeenkomsten geweest met de FIA en de Formule 1 om de details te bepalen, want het venijn zit 'm altijd in de details”, aldus de Duitser. “Maar ik denk dat we nu een goed voorstel op tafel hebben liggen en ik denk dat we dit weekend tot een eindconclusie zullen komen. Dan is het aan de Formule 1 om te communiceren hoe het eruit komt te zien.”

Ook Christian Horner schaart zich achter de plannen. “Vanuit het oogpunt van een promotor begrijp ik waarom ze dit proberen”, zei de teamchef van Red Bull. “Er is altijd een miljoen redenen om iets niet te doen, maar ik denk dat het concept interessant is. Ik denk dat de manier waarop ze het willen introduceren redelijk verantwoord is, met drie evenementen. Dus waarom proberen we het niet gewoon?”

Toto Wolff zei dat Mercedes “meer van de puristische lijn is” met alleen een Grand Prix op zondag, maar ziet ook wel het commerciële belang van een extra racedag. “Ik denk dat we het moeten proberen en daarna heel eerlijk tegen onszelf moeten zijn”, aldus de Oostenrijker. “Wat was de financiële impact en de impact op de kijkcijfers en wat is de showfactor? Zoals Christian al zei, er zijn veel voors en tegens. Als we allemaal de koppen bij elkaar steken, dan kunnen we een oplossing vinden die voor alle partijen voordelig is. Formule 1 is iets wat we samen doen. We zijn er om de mensen te vermaken.”