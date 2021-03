Verstappen begint goed aan F1-wintertest: "Erg blij met deze dag"

Verstappen mocht vrijdag de eerste volledige testdag in de RB16B voor zijn rekening nemen. In tegenstelling tot Mercedes - dat 's ochtends met versnellingsbakproblemen kampte - is de eerste testdag voor Red Bull Racing zonder noemenswaardige problemen verlopen. Verstappen kende met 139 ronden een productieve dag en noteerde met 1.30.674 dus ook de snelste tijd. Dat laatste is in dit stadium nog niet zoveel waard, al blijft overeind dat Red Bull een geslaagde vuurdoop achter de rug heeft.

"Het is een erg positieve dag geweest. We hebben veel ronden kunnen rijden, ondanks dat de omstandigheden op het circuit vandaag niet al te best waren. Het was warm, er stond veel wind en de bandenslijtage ligt hier sowieso erg hoog. Dat maakt het niet makkelijk om veel ronden achter elkaar te rijden", laat Verstappen na afloop van de middagsessie weten. Dat Red Bull Racing nog geen noemenswaardige problemen heeft meegemaakt, stemt tevreden. "Ja, ik ben erg blij met deze dag. We hebben het programma volgens plan kunnen afwerken. De auto voelde goed aan en het is fijn om een test zo te kunnen beginnen.”

Verstappen voegt er wel meteen aan toe dat de rondetijden in deze fase bijzonder weinig zeggen. Of zoals hij het zelf onder woorden brengt: "We hoeven het nog niet over de snelheid te hebben. Daarvoor moeten we eigenlijk wachten tot Q3 van het eerste Grand Prix-weekend. Dan zie je de echte snelheid pas.” Nu is het vooral belangrijk dat Red Bull geen kinderziekten heeft ontdekt en dat het team voldoende data heeft verzameld. Dat laatste was overigens geen sinecure onder verraderlijke omstandigheden. Zo werden de coureurs tijdens de middagsessie geteisterd door een zandstorm. "Maar ik heb vanwege het stof alleen mijn vizier gewisseld", reageert Verstappen koeltjes. Zijn conclusie is dan ook positief: "Je gaat eigenlijk altijd voor een dag zoals vandaag. Als je de eerste testdag op deze manier kunt afsluiten, dan kunnen we daar allemaal tevreden mee zijn."

Zaterdag is het de beurt aan teamgenoot Sergio Perez. Verstappen komt zondagmiddag weer in actie op het Bahrain International Circuit om de driedaagse F1-test af te sluiten.