Domenicali: “F1 gaat op Silverstone testen met sprintrace”

Vorige maand werd in de vergadering van de F1 Commission gesproken over een proef met een aangepast weekendformat bij drie Grands Prix. De kwalificatie gaat daarbij naar de vrijdagmiddag, waardoor er op zaterdagmiddag ruimte komt voor een sprintrace. De uitslag van die korte race bepaalt vervolgens de startopstelling voor de Grand Prix op zondag. In eerste instantie leken Canada, Italië en Brazilië de drie races te worden waarin de F1 het format wilde testen, maar F1 CEO Domenicali vertelde aan Daily Mail dat een van die drie races buiten de boot gaat vallen. “Wat ik kan zeggen is dat Silverstone een sprintrace gaat organiseren”, zei hij. Montreal, Monza en Sao Paulo zouden wel in beeld zijn voor de twee overgebleven plekken.

Ondanks brede steun onder de teams werd er tijdens de bijeenkomst van de F1 Commission nog geen definitief akkoord bereikt over de proef. Daarvoor willen de teams eerst de exacte invulling van het plan weten. De steun onder de coureurs bleek vervolgens een stuk minder groot, waarbij menig coureur zich zorgen leek te maken over de waarde die een Grand Prix-zege op zondag heeft als er een zaterdagse sprintrace komt. Ook zetten enkele rijders hun vraagtekens bij het nut van een sprintrace als middel om het spektakel te vergroten, zeker met de reglementaire veranderingen van 2022 op komst.

Desondanks is er binnen de F1 hard gewerkt aan de verdere invulling van het sprintrace-plan. “We zijn de fijne details aan het afronden. Natuurlijk willen we niets wegnemen van de prestige van de Grand Prix zelf. Dat blijft de climax van het weekend”, beantwoordt Domenicali de zorgen van de coureurs, om vervolgens dieper in te gaan op het concept. “De kwalificatie gaat naar vrijdag en dan komt de ‘sprintkwalificatie’ op zaterdag. Dat geeft ons betekenisvolle actie op de dag voor de race. Het geeft fans, de media en de zendgemachtigden meer content. De race duurt ongeveer een half uur en er komt geen podiumceremonie. Dat gebeurt pas op zondag. Maar er worden wel punten voor het kampioenschap uitgereikt - we moeten nog beslissen hoeveel - en we bepalen de grid voor de race zelf.”