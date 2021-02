'Formule 1 stemt donderdag over drie sprintraces in 2021'

Volgens Racefans zullen die drie extra races worden gehouden op de zaterdagen voor de Grands Prix van Canada, Italië en Brazilië. De sprintraces gelden voorlopig nog als proef. Mocht die proef bevallen dan wil de Formule 1 er in 2022 meer plannen.

Het idee van korte races op de zaterdag bestaat al langer. De Formule 1 denkt meer amusement te bieden door de huidige kwalificatie te vervangen door een echte (korte) race. Het is de bedoeling dat er in Montreal, Monza en Sao Paulo op de vrijdag wordt gekwalificeerd voor de sprintrace en dat de uitslag van die korte zaterdagse wedstrijd geldt als startopstelling voor de eigenlijke Grand Prix op zondag. De sprintrace zou aanzienlijk korter zijn dan het hoofdevenement en moet (net als de gebruikelijke kwalificatie) binnen een uur worden afgewerkt. Of de korte races punten voor het kampioenschap opleveren en hoe er wordt omgegaan met het bandenreglement, zijn zaken die donderdag besproken zullen worden.

De Formule 1 kiest volgens Racefans – naast Italië – bewust voor de races in Canada en Brazilië. Die worden vanwege het tijdsverschil in de avonduren verreden en dan verwacht men een groter Europees tv-publiek.

Het is niet voor het eerst dat een plan voor sprintraces op tafel ligt. Eerdere plannen om de Grand Prix-weekenden wat interessanter te maken, werden door de teams verworpen.