F1-teambazen: "Permane verdient van iedereen in paddock respect"

De Grand Prix van België was het laatste Formule 1-weekend voor Alan Permane en teambaas Otmar Szafnauer bij Alpine. Door meningsverschillen met het management over de koers van het team besloot het Franse merk afscheid te nemen van beide heren. Voor Permane betekent dit het einde van een 34-jarige loopbaan in Enstone. Hij speelde een belangrijke rol in het succes van het team, dat onder verschillende namen in de koningsklasse opereerde. Alpine is echter van mening dat de Brit niet meer bij de toekomst van het team past, maar diverse concurrenten prijzen de ingenieur en vinden dat hij het type persoon is die je graag wilt hebben.

Mercedes-teambaas Toto Wolff stelt dat elke formatie kan profiteren van zijn kennis en ervaring. "Alan is een van de vaste mensen in F1", zegt de Oostenrijker. "Hij is een van de langstzittende senior engineers in de sport. Iemand met veel kennis. Ik ken de ins en outs van de wijzigingen [bij Alpine] niet, maar er zitten daar veel respectabele mensen bij. Iemand met zoveel ervaring moet je niet buiten beschouwing laten."

Red Bull-chef Christian Horner voegt daaraan toe dat Permane veel respect verdient voor wat hij in de afgelopen jaren heeft bijgedragen in de paddock. "Hoewel ik nooit met Alan heb gewerkt, denk ik dat er respect moet zijn voor iemand die 34 jaar hard heeft gewerkt en betrokken is geweest bij de wereldtitels van Michael Schumacher en Fernando Alonso", aldus de Brit. "Hij was een betrouwbare waarde in de periodes dat het team onder bewind stond, daaruit kwam en van eigenaar veranderde. Hij was in die periode een constante. Dat verdient respect en erkenning. Ik weet zeker dat hij, net als Otmar, niet zonder werk komt te zitten. We gaan ze zeker nog in de pitstraat zien."

Alpine brak met Szafnauer en Permane omdat het Franse merk niet op een lijn zat met de ambities van het duo. Het tweetal stelde dat het langer zou duren voordat Alpine weer succesvol zou worden, maar de renstal zelf denkt dat het sneller kan. Daarnaast raakt het Pat Fry kwijt aan Williams.