Na een teleurstellende seizoensstart kwamen er al snel geluiden dat Nyck de Vries het seizoen bij AlphaTauri niet af zou mogen maken en Daniel Ricciardo werd als mogelijke vervanger voor de Nederlander genoemd. Richting de zomerstop werden de geruchten steeds hardnekkiger, maar de verwachting was dat De Vries nog tot aan de zomerstop de kans zou krijgen. Een week voor de GP van Hongarije kreeg de uit Friesland afkomstige coureur toch te horen dat hij ontslagen werd. Ricciardo kreeg de kans om zich te bewijzen bij AlphaTauri en greep die met beide handen aan.

De Australische coureur had er geen rekening mee gehouden dat er een kans zou komen om voor de zomerstop te racen: "Toen ik gebeld werd, dacht ik eerst 'laten we eerst maar eens de zomerstop afwachten.' Nu ben ik blij dat ik al twee races voor de onderbreking heb gereden. Het geeft me nu namelijk het gevoel dat ik ergens op kan bouwen en dat ik gericht dingen aan het team kan vragen. Ik ga veel beter voorbereid naar Zandvoort, dat een springplank zal zijn voor de tweede seizoenshelft."

Om goed voorbereid de tweede seizoenshelft in te gaan, heeft de negenvoudig racewinnaar een duidelijk plan voor de zomerstop: "Ik weet hoe ik ervoor sta qua fitheid. Dat is iets waar ik in de zomer aan ga werken. Waar de andere coureurs pina coladas drinken, ga ik de sportschool in."

Goed gevoel

De eerste twee races voor Ricciardo gaven de coureur een goed gevoel, maar hij weet dat er nog wat werk te verrichten is: "Het is duidelijk dat mijn fitheid niet op hetzelfde niveau van de andere coureurs is. Ik was wel heel blij hoe ik me na de race in Hongarije voelde, dat voelde beter dan gedacht. Het kan natuurlijk altijd beter. Tijdens de shutdown ga ik trainen en zeker iets van vakantie vieren, maar ik heb net zes maanden vakantie gehad!"

De Australiër benadrukt dat met name Zandvoort fysiek veel van de coureurs vraagt: "Het is zwaar voor de nek en het is een snelle baan. Ik moet zorgen dat ik daar in goede vorm ben. Als dat me lukt en als me dan ook mentaal ook goed voel, ga ik beter het weekend in."

Na de Belgische Grand Prix verklaarde Ricciardo dat het makkelijker was om de AlphaTauri te leren kennen dan dat hij vooraf had gedacht: "Ik had negen dagen geleden nog niet in deze auto gereden. Dus in dat perspectief gezien, dan gaat het allemaal wel oké. Wat ik begrepen heb, is dat de laatste ronden in vrije lucht de pace ook goed was. Dat was ook niet slecht. Ik ben terug in de sport en wil laten zien wat ik nog te bieden heb."