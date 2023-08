Toen deze website Helmut Marko aan het eind van de zondagmiddag in de paddock vroeg naar de boordradioconverstaties tussen Max Verstappen en Gianpiero Lambiase reageerde de Oostenrijker ietwat cryptisch. Hij liet weten het allemaal wel vermakelijk te vinden, maar begon uit zichzelf ook over 'codetaal, waar nog veel achtergrondinformatie achter zit die de mensen thuis niet hebben'. Het leek niet meteen het antwoord op de vraag, maar met de kennis van nu blijken de woorden van Marko wel degelijk hout te snijden en zelfs bijzonder interessant.

Zo is nadien - ook in analyses van voormalig F1 performance engineer Blake Hinsey - naar voren gekomen dat Red Bull ogenschijnlijk nog meer marge had. Bij een eigen blik in de data en het zetten van markers in Eau Rouge-Raidillon bleek inderdaad dat daar na de eerste stint voortdurend met beide Red Bull-auto's is gelift. Zoals in dit eerdere artikel al getoond, gebeurde het niet bij Mercedes en Ferrari en zijn de gevolgen door het lange Kemmel Straight dat volgt best significant. Wat laten de cijfers precies zien, welke verklaringen zijn plausibel (en welke juist niet) en hoe sluit dit eigenlijk naadloos aan bij wat Helmut Marko in de paddock al verkondigde? Dit en meer komt aan bod in een extra aflevering van de F1-update, die bovenaan deze pagina te vinden is.

