Brundle verwacht 'representatief' seizoen 2020 met 16 of 17 races

Voorlopig is het nog even wachten op de start van het nieuwe Formule 1-seizoen. Eerst werd de Grand Prix van China al uitgesteld, waarna de Grand Prix van Australië op het laatste moment werd afgelast. Vervolgens volgde het uitstellen van Bahrein en Vietnam, waarna de Formule 1 donderdag naar buiten bracht dat ook de races in Nederland en Spanje uitgesteld worden. De Grand Prix van Monaco werd zelfs helemaal van de kalender gehaald, waardoor het seizoen 2020 vooralsnog begin juni van start gaat in Azerbeidzjan.

Door de twee afgelastingen houdt de Formule 1 voorlopig twintig races over. Martin Brundle, voormalig F1-coureur en tegenwoordig commentator, liet voor Sky Sports zijn licht schijnen over de situatie en verwacht niet dat alle twintig races ook verreden gaan worden. “Het seizoen heeft minimaal acht races nodig, met dit jaar een maximum van 22. Dat gaat duidelijk niet gebeuren. Als we eenmaal beginnen, zie ik met gemak nog zestien of zeventien races plaatsvinden. Die komen snel achter elkaar, met triple-headers en quadrupel-headers, misschien een week rust en daarna weer gaan. Ook zullen ze het weekend inkorten van drie naar twee dagen.”

Brundle meent wel dat het essentieel is dat de Formule 1 het seizoen niet van start laat gaan op het moment dat de situatie rond het coronavirus het niet toestaat om publiek bij de races te hebben. De circuits kunnen dat niet aan volgens de Brit. “De gedachte dat geweldige circuits als Silverstone een race kunnen organiseren zonder publiek… dat kan niet, want dan gaan ze failliet. We moeten dus wachten totdat we publiek toe kunnen laten en dit op een goede manier kunnen doen. Ik denk wel dat er een kans is dat we een representatief Formule 1-seizoen kunnen hebben.”