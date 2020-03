Wolff: Mercedes staat volledig achter uitstellen Grands Prix

De start van het Formule 1-seizoen 2020 had afgelopen weekend plaats moeten vinden in Australië, maar vanwege een besmetting bij een teamlid van McLaren werd die race op het laatste moment afgelast. Ook de races in Bahrein, Vietnam en China gingen al niet door en gisteren volgde de mededeling dat het seizoen ook niet van start gaat in Nederland, Spanje of Monaco. Die ingreep kan rekenen op de goedkeuring van Wolff en Mercedes, zo vertelde de Oostenrijkse teambaas in een open brief.

“Als team en als sport moeten wij er alles aan doen om onze mensen veilig te houden en het risico op verspreiding van het virus te minimaliseren. Wij staan geheel achter de gisteren [donderdag] genomen beslissingen en we zullen nauw samenwerken met de F1, de FIA, de lokale promotors en de andere teams om in de beste antwoorden te vinden voor onze sport in de komende maanden”, zegt Wolff. Hij schaart zich ook achter de beslissing om de verplichte sluiting van de fabrieken naar voren te halen, omdat dit ruimte verschaft om in augustus uitgestelde races in te halen. “Hopelijk leveren we een aantal weken vol actie zodra het seizoen van start gaat. Natuurlijk letten we dan goed op onze collega’s om hun welzijn te garanderen tijdens deze drukke weken”, benadrukt Wolff.

Toch begrijpt Wolff ook dat er teleurstelling is over het uitstellen van de start van het seizoen. “Het vooruitzicht van maanden zonder F1, net als het seizoen van start zou gaan en na maanden hard werken om klaar te zijn voor de nieuwe campagne – dat vooruitzicht kan teleurstellend zijn. We keken ten slotte allemaal uit naar het horen brullen van de motoren, het zien van geavanceerde auto’s die tot de limiet gedreven worden en het kijken naar de beste coureurs ter wereld die om iedere millimeter strijden. Toch moeten we ons ook realiseren dat racen entertainment is. We nemen het heel serieus omdat we ervan houden, maar in het totale plaatje is het absoluut niet essentieel. De gezondheid en het welzijn van onze fans, onze teamleden en de maatschappij als geheel zijn dat wel.”