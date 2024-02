Na de bekendmaking van het terugtrekken van het fabrieksteam van Honda is het in 2008 onrustig in de paddock. De Japanners hebben geen zin om 300 miljoen dollar af te tikken voor nog een seizoen en gezien de wereldwijde economische crisis is dat geen gekke gedachte. Zevenhonderd mensen bij Honda krijgen ontslag en daarom voelt het voor het automerk niet goed om met het Formule 1-project door te gaan. Heel even lijkt het erop dat er een gat op de grid valt, maar al snel melden zich verschillende kopers. Prodrive-baas David Richards, Mexicaanse zakenman Carlos Slim en Richard Branson, de baas van vliegmaatschappij Virgin, willen maar al te graag de stap naar de koningsklasse van de motorsport maken. Zij krijgen allemaal nul op het rekest, want technicus Ross Brawn neemt voor het symbolische bedrag van een dollar de boedel over.

Met de overname door Brawn is nog lang niet zeker dat het team in Australië aan de start mag staan. Mede door de inzet van toenmalig vice-president van de FIA Keith Hayes slaagt het plan toch. Brawn hoeft geen inschrijfgeld te betalen, waardoor het financiële struikelblok weg is gehaald. Alleen de naam van het team is nog niet zeker. In eerste instantie wil de renstal 'Pure Racing' genoemd worden. Dat is echter tegen het zere been van motorenleverancier Mercedes, zij zien namelijk het niet zitten om Pure Racing-Mercedes op de grid te hebben. Volgens de Duitsers lijkt een dergelijke naam te hinten op een fabrieksteam, terwijl dat niet het geval is. Brawn GP rolt dan uit de koker en die naam blijft hangen. De coureurs zijn snel gevonden, want Jenson Button en Rubens Barrichello vullen de stoeltjes. Zij waren er ook al toen Honda in de sport reed, dus de keuze was eenvoudig. Heel even gaat het gerucht rond dat Bruno Senna zich met persoonlijke sponsoren inkoopt en ook Giedo van der Garde is even in beeld, maar dat avontuur gaat niet door.

Dat de BGP001 een goede auto is, blijkt tijdens de wintertests. Niemand kan tippen aan de tijden die Button en Barrichello op de mat leggen. Ze zijn samen meer dan twee seconden sneller dan de rest en ook met de betrouwbaarheid lijkt het snor te zitten. Nu zeggen wintertesten nooit alles, maar het is wel een signaal voor de hele paddock dat het team er een is om rekening mee te houden. De dubbele diffuser die op de auto zit blijkt goud waard, geen enkel team heeft zo'n concept erop zitten en niemand kan bijblijven.

Bizar raceweekend

In de eerste drie trainingen zijn het niet de Brawns die het snelste zijn, maar is het Nico Rosberg die de klok slaat. De Duitser in de Williams is in alle drie de oefensessies de snelste en lijkt op weg naar zijn eerste pole. Het mag niet zo fijn, want in de kwalificatie slaat Brawn enorm hard terug. In alle drie de delen staan de coureurs bovenaan, met uiteindelijk Button voor zijn teamgenoot Barrichello.

Met een grote glimlach verschijnt Button na de kwalificatie voor de verzamelde pers. "De laatste paar maanden waren heel zwaar voor ons. Om vanuit een positie te komen waarin we niet wisten of we konden racen en dan pole te pakken tijdens de eerste race van het seizoen, dat is simpelweg geweldig!", jubelt de Brit.

Het blijkt de opmaat voor een zo mogelijk nog mooiere zondag, al is de eerste ronde niet voor heel Brawn GP vlekkeloos verlopen. Barrichello lijkt namelijk in de eerste bocht een goede dag te kunnen vergeten. Bij het doven van de rode lichten komt de Braziliaan nauwelijks van zijn plek weg, waarna hij het tot overmaat van ramp in bocht een nog even gezellig heeft met de Red Bull van Mark Webber, de McLaren van Heikki Kovalainen en de BMW Sauber van Nick Heidfeld. In eerste instantie lijken de coureurs door te kunnen, maar Kovalainen parkeert dan toch zijn wagen aan de kant. Webber en Heidfeld rijden met een beschadigde auto door en kunnen niet meer aanhaken, terwijl Barrichello juist wel weer de pace weet te vinden.

Seconden voor de chaos in bocht een losbarst Photo by: Sutton Images

Is het dan klaar met het getouwtrek door Barrichello? Zeker niet, want in ronde achttien raakt de ervaren coureur betrokken in een incidentje met Kimi Raikkonen. Raikkonen wordt gepasseerd door Nico Rosberg in de Williams en moet daardoor iets ruimte laten, waar Barrichello optimaal gebruik van denkt te maken. Een touché volgt, waarbij de voorvleugel van de Brawn iets beschadigd raakt. Gelukkig voor beide rijders kunnen zij zonder grote problemen hun weg vervolgen.

Niet veel later staat ineens Kazuki Nakajima overdwars op de baan met een compleet aan gort gereden Williams. De safety car volgt, Button verliest zijn zorgvuldig opgebouwde voorsprong en ook Barrichello kan weer aansluiten. Bij de herstart vliegt Button er weer vandoor ten opzichte van de volgende Sebastian Vettel, terwijl Barrichello een positie klimt nadat Rosberg en Nelson Piquet jr. het elkaar moeilijk maken. Laatstgenoemde coureur moet het gevecht bekopen met een uitvalbeurt, want hij komt na de lichte botsing in het grind terecht. "Toen ik probeerde te remmen waren de remmen volledig verdwenen", verklaart Piquet jr. na de race.

Alles zit mee

Een iets rustiger middenstuk van de race wordt opgevolgd door een interessante en voor Brawn GP bijzonder gunstige ontknoping. Rondje 55 is de ronde waarin bijna alles op zijn plek valt voor de nieuwe renstal. Robert Kubica en Vettel zijn in gevecht voor P2 achter de totaal dominerende Button, maar het zou in tranen gaan eindigen. In bocht drie schuift Kubica met de BMW Sauber er via de buitenkant langs, maar op de apex bevindt ook Vettel zich ineens aan de binnenkant van de bocht. Een botsing volgt, waarbij in eerste instantie alleen de voorvleugels van beide bolides afbreken. Beide heren overschatten daarna hoe hard ze met hun auto's over het parcours heen kunnen, want luttele seconden later staat de wagen van Kubica compleet afgeschreven aan de kant. Vettel strompelt naar de pits, maar moet daar ook opgeven. De safety car volgt.

De compleet afgeschreven BMW Sauber van Kubica in de achtergrond, Vettel probeert de pits te bereiken met zijn stukke Red Bull Photo by: Scott Wensley

Achter de safety car komt de race tot een einde. Button wint op briljante wijze de Australische Grand Prix van 2009, voor Barrichello die met geduld zijn kans pakt na de dramatische start en zo tweede wordt. De champagne vloeit na afloop rijkelijk en Button steekt zijn lof voor het team niet onder stoelen of banken. "Dit weekend hebben we alles gekregen wat we verdienen gezien ons harde werk van de vorige maanden. Ik ben heel erg enthousiast, want ik weet dat er vanuit mij en vanuit het team nog heel wat te laten zien is", juicht de coureur uit Somerset. Ross Brawn blijft voor de pers kalm, maar laat ook wat emotie zien, al is zijn blik al naar de toekomst gericht: "Dit is nog maar het begin voor ons. Het was geen perfecte race, dus we moeten van vandaag leren en blijven verbeteren."

Ook bij Toyota mag de vlag uit, want Jarno Trulli komt als derde over de streep. Het feestje is echter van korte duur, want na de race komt naar buiten dat de Italiaan Lewis Hamilton achter de safety car ingehaald zou hebben. 25 seconden straf krijgt Trulli, die daardoor uit de uitslag wegvalt. Dat inhalen blijkt ook zo te zijn, maar tijdens de volgende GP in Maleisië komt de waarheid over dit verhaal boven tafel. Hamilton wordt in de race door McLaren geïnstrueerd om Trulli voorbij te laten gaan en het stelselmatig ontkennen door zowel Hamilton als zijn werkgever wordt hard afgestraft. Hamilton wordt uit de uitslag geschrapt, McLaren verliest de punten in het constructeurskampioenschap en sportief directeur Dave Ryan wordt geschorst door McLaren vanwege het liegen.

In een zaak bij het International Court of Appeal krijgt het nog een staartje, want mocht McLaren binnen twaalf maanden nog zo'n stunt uithalen, dan worden ze drie wedstrijden geschorst. Ryan krijgt het allemaal niet meer mee, hij heeft zijn congé na dit voorval gekregen. De formatie uit Woking heeft zijn les geleerd en houdt zich de rest van het seizoen aan de regels.

Succesjaar

Brawn weet het hele seizoen de voorsprong die het aan het begin heeft genomen in handen te houden en tegen alle verwachtingen in wint het team met Button het WK bij de coureurs en als team het constructeurskampioenschap. Vettel doet er in de tweede seizoenshelft nog alles aan om een stokje voor de dubbel te steken, maar Button houdt zijn rust en kan dankzij zes zeges uit de eerste zeven races zijn eerste en enige WK-titel opeisen. De renstal gaat na het jaar op in Mercedes, zonder Button en Barrichello. En we kunnen gerust zeggen, de komst van de Duitsers heeft een groot stempel gedrukt op de recente F1-geschiedenis.