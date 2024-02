Mercedes heeft woensdag de nieuwe W15 aan het publiek gepresenteerd. Duidelijk is dat Toto Wolff en zijn team een andere richting zijn opgeslagen met de ontwikkeling van het nieuwe strijdwapen. Tijdens de presentatie viel de kenner meteen op dat – naast een opvallende nieuwe livery – de auto een compleet nieuw chassis heeft gekregen, net als een aantal nieuwe aerodynamische onderdelen.

George Russell, Mercedes W15 Photo by: Mercedes AMG

Naast de zichtbare verschillen legt Mercedes’ technisch directeur James Allison uit op welke gebieden ze geprobeerd hebben grote stappen te maken. “Er is veel focus gelegd op het verbeteren van de onvoorspelbare achterkant van de vorige auto, die de rijders vaak als boosaardig omschreven” vertelt de Brit. “We hebben daaraan gewerkt om een auto te maken die de coureurs een geruststellender gevoel geeft. Bij het ingaan van de bocht – als je hard de rem intrapt en tegelijk instuurt – moet de achterkant van de auto uiterst stabiel zijn. Wanneer je richting de apex gaat moet de auto steeds wendbaarder worden, en gretig zijn om in te sturen. We hebben geprobeerd dat in de auto te bouwen.” De verbeteringen in het gevoel van de auto zijn waarschijnlijk afkomstig van zowel aerodynamische als mechanische aanpassingen, inclusief Mercedes’ eigen interpretatie van een push-rod achterwielophanging rondom een nieuw versnellingsbakontwerp.

Het team heeft afgezien van deze grote wijzigingen ook andere achilleshielen onder de loep genomen, zoals het gebrek aan topsnelheid. “We hebben hard gewerkt aan een auto die minder luchtweerstand heeft, en tegelijkertijd beter presteert in de bochten. We hebben ook de puntjes op de i gezet voor aspecten die ruimte voor verbetering hadden, zoals het DRS-effect en de pitstop performance. We waren altijd heel goed in het neerzetten van consistente pitstoptijden, wat de sleutel is tot een goede pitstop. Die consistente tijden waren echter nog drie à vier tienden langzamer dan de beste teams. Hopelijk zijn we dus de juiste richting ingeslagen.”

Drie jaar na het introduceren van een budgetplafond lijkt Mercedes nog steeds moeite te hebben met het juist verdelen van de beperkte middelen. Toch heeft de Duitse formatie het deze winter voor elkaar gekregen om een compleet nieuwe auto te bouwen. “In het tijdperk voor het budgetplafond was het gangbaar om ieder jaar een nieuw chassis en een nieuwe versnellingsbak te ontwikkelen. Er zullen meerdere teams zijn die beide dingen in een jaar hebben gedaan. Maar het budgetplafond verplicht ons wel om zorgvuldig met onze keuzes om te gaan. Om tegelijkertijd een nieuwe behuizing en een nieuw chassis te ontwikkelen vereist zonder enige twijfel een flink deel van onze beschikbare middelen. Dat is wat we dit jaar hebben gedaan. Dat betekent niet dat we het wiel niet opnieuw hebben geprobeerd uit te vinden op andere delen van de auto. Het heeft ons wel in staat gebracht om een paar grote projecten onder handen te nemen, zonder enorm veel geld uit te geven. We geloven dat dit een goed en belangrijk gebruik van onze inspanningen is.”