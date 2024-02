Achter de schermen bij Red Bulls F1-presentatie: Verstappen, Horner en RB20

Iets voor negen uur 's ochtends stroomt MK7 vol. Het is het eerste gebouw aan de rechterkant bij het binnenrijden van de Red Bull Campus, met name bekend vanwege de hal met alle Red Bull F1-auto's van 2005 tot en met 2021. Ditmaal dient de hal als ontvangstruimte voor pers, genodigden en wat met een vreselijk woord 'influencers' heet. Eén ding hebben ze deze donderdag gemeen: ze zijn allemaal te gast bij de presentatie van de RB20. Een presentatie die in de ochtenduren wordt opgenomen en in de avond publiekelijk wordt middels een 'livestream' die dus niet live is.

De Britse pers is massaal uitgerukt om de nieuwe bolide te bekijken, maar misschien nog wel meer om Christian Horner te bevragen. De teambaas prijkte een dag ervoor gewoon op de persuitnodiging en is inderdaad aanwezig voor de presentatie en om de pers te woord te staan. Ook de Nederlandse media zijn vertegenwoordigd, waarvan sommige zich in de ochtenduren in allerijl naar Milton Keynes hebben gespoed en anderen de nacht hebben doorgebracht in het stadje met vooral een ontelbaar aantal rotondes. Motorsport.com valt in de laatste categorie, aangezien het de dag ervoor alvast op uitnodiging van Red Bull naar een demo-evenement in Millbrook is geweest. Het gehucht is Top Gear-fans waarschijnlijk wel bekend van de vele opnames aldaar. En zo niet, dan is het een gevalletje "Oh no, anyway..." Het evenement met de RB8 dat in de snijdende wind plaatsvindt, kent een Nederlands tintje, maar heeft niets met Max Verstappen te maken. Meer valt er niet over te verklappen, omdat het geheel onder embargo is tot 29 februari.

Drievoudig kampioen of niet: "Meneer, heeft u een pasje?"

Een embargo is donderdag ook van toepassing op de autopresentatie en de mediasessies. Rond 10.00 uur lokale tijd mag het hele gezelschap van MK7 naar een andere loods aan de overkant, dichter bij Red Bull Powertrains, maar niet voordat er meermaals is omgeroepen: "Wil iedereen die niet over een gele pas beschikt zijn of haar telefoon laten sealen in een plastic zakje?" Gele pasjes zijn voor de pers. Journalisten mogen filmen en foto's maken, maar alleen na het ondertekenen van een document waarmee je plechtig belooft het embargo te respecteren. Red Bull heeft met het tweede team, het voormalige AlphaTauri en diens chaotische launch, al genoeg lesgeld gegeven.

Bij het betreden van de launch-hal, die voor de gelegenheid 'REBL Playground' heet, controleren de vriendelijke beveiligers niet alleen op het sealen van de telefoons. Iedereen die de ruimte betreedt moet eveneens een pasje hebben en dat levert een vermakelijk moment op. Als Max Verstappen de hal in wil lopen, wordt ook hij door een ijverige beveiliger staande gehouden en naar het pasje gevraagd. "Hij heeft geen pasje, maar is onze coureur!", wordt nog opgemerkt. De beveiliger in kwestie heeft er geen boodschap aan. Drievoudig wereldkampioen of niet, zonder pasje geen toegang. Met een andere route komt de 'indringer' alsnog binnen en dus kan het feest beginnen.

Red Bull Racing, MK7 - Red Bull presentatie Foto: Ronald Vording

De presentatie die volgt, staat vooral in het teken van Red Bulls historie in de Formule 1. Het energiedrankenmerk begint dit jaar aan het twintigste seizoen in de koningsklasse, waardoor David Coulthard als man van het eerste uur ook paraat is. "Ik had eerlijk gezegd totaal geen vertrouwen in dit team voordat Red Bull het overnam", duidt hij op Jaguar. "Maar bij mijn eerste ontmoeting met Dietrich Mateschitz zei hij meteen dat wereldkampioen worden het grote doel is. Het leek me nogal optimistisch, maar de ambitie sprak me wel aan." Nadat Christian Horner ingaat op een verloren weddenschap met DC en daardoor zijn befaamde duik in het zwembad van Monaco - "dat gebeurde in mijn jonge jaren, ik heb mijn lesje nadien wel geleerd..." - is het tijd om met Adrian Newey en Pierre Waché de technische breinen van het team te verwelkomen.

Beide heren laten weinig tot niets los over de voorbije winter, maar hun lichaamstaal zegt meer dan de woorden die ze gebruiken - waarover later meer. Newey toont zich zeer tevreden en komt met een brede glimlach als het over de RB20 gaat. Niet veel later wordt die creatie aan het publiek getoond. Een banner boven het podium met daarop de tekst 'We launch teams, not cars!' belooft weinig goeds voor wat we gaan zien, maar de praktijk valt alles mee. Sterker nog: als de RB20 eenmaal in de spotlights komt, blijkt er een technisch zeer interessante auto te staan. Of dit overeenkomt met wat we in Bahrein zien, blijkt de grote vraag, maar die twijfel neemt niet weg dat alle journalisten meteen de belangrijkste veranderingen met elkaar doornemen. De verticale inlets van de sidepods en de 'bazooka' onder de engine cover zijn geliefde gespreksonderwerpen: "Zullen ze met een beetje inspiratie van Mercedes hun eigen concept nog beter maken? Dat zou toch wel heel ironisch zijn."

Horner en Red Bull lopen niet weg voor media

Het antwoord volgt logischerwijs in Bahrein. Tijdens de presentatiedag is het eerst nog tijd voor de mediasessies onder embargo. De Nederlandse pers trapt af met F1 Academy-coureur Emely de Heus, alvorens Max Verstappen zijn opwachting maakt. De Limburger lacht als wordt opgemerkt dat deze dagen niet zijn favoriete bezigheid vormen: "Ach, het hoort erbij hè..." Verstappen heeft een gezonde hekel aan marketing en richt zich liever op waar het echt om draait: racen. Toch is de wereldkampioen zeer goed gemutst en klaar voor het nieuwe seizoen. Het gaat enige tijd over skiën (ja, echt) en zijn nieuwe trainer, al zijn dat bijzaken. Veel belangrijker is het Formule 1-seizoen dat voor de deur staat. Verstappen is volledig opgeladen om op zijn vierde wereldtitel te jagen. Van de filmdag op Silverstone zegt hij niet veel wijzer te zijn geworden doordat die in het water viel, al zegt de non-verbale houding ook al iets. Nagenoeg iedereen in Red Bull-kledij heeft het volste vertrouwen in de aanstaande campagne en je zou natuurlijk ook voor minder...

Christian Horner, Adrian Newey, David Coulthard Foto: Red Bull Content Pool

Na de mediasessie met Verstappen volgt teambaas Christian Horner. Niet geheel verrassend is het qua inhoud en lichaamstaal een wereld van verschil. Een flink contrast. De normaal zo energieke en verbaal sterke Horner oogt meer timide en vermoeid. Dat laatste mag door alle reuring geen verrassing heten, al is het ergens nog wel fatsoenlijk en verstandig van Red Bull dat het team de pers 'gewoon' de kans geeft om het gesprek aan te gaan. Er wordt niet weggelopen - in coronatijd gooide Ferrari bijvoorbeeld iedere Zoom-sessie eruit na een tegenslag - en is ook verstandig doordat er in Bahrein toch geen ontkomen aan is als het onderzoek dan nog niet is afgerond en als Red Bull nog geen knoop heeft doorgehakt over de toekomst. Voorafgaand aan de mediasessie met Verstappen meldt een PR-medewerker nog wel dat hij geen vragen gaat beantwoorden over Horner en het onderzoek, of zoals Verstappen later zelf zegt: "Het is beter is om nu even niks te zeggen." In het geval van Horner zegt de lichaamstaal eigenlijk meer dan de woorden die hij uitspreekt, al benadrukt hij nogmaals de aantijgingen te bestrijden.

Opmaat naar twee weken Bahrein

Eenmaal terug in MK7 en in de hal met alle bolides sijpelt off the record door dat Red Bull in warmere races met het gepresenteerde sidepodontwerp gaat rijden, maar dat het team voor koelere races een nog agressiever ontwerp in gedachten heeft. Een ontwerp dat meer aan Mercedes en zelfs aan de zeropod zou doen denken... Het is een verhaal dat in het weekend pas online kan, eerst is het tijd om alle verhalen en de video-analyse voor die avond uit te werken. De F1-update kan ditmaal in een bijzonder fraaie setting worden opgenomen, waardoor het decor al wel eens minder is geweest. Als ook het technische verhaal over de RB20, de eerste reactie van Verstappen en de uitleg van Horner over de auto klaarstaan - omdat ondergetekende nou eenmaal meer met de techniek en de Formule 1 zelf heeft dan met alle randzaken - is het tijd om het vliegveld weer op te zoeken. Eerst nog eventjes aan de juiste kant van de weg zien te blijven, al blijkt het aan het begin van de avondspits op de M1 richting Londen meer stilstaan dan rijden.

De vlucht naar Amsterdam moet om 21.00 uur Nederlandse tijd vertrekken, precies op het moment dat het embargo afloopt en de verhalen online mogen. Prijsvechter Easyjet helpt echter een handje met een half uurtje vertraging dat eigenlijk best goed uitkomt. Tijd om te eten is er niet meer, maar dat is sowieso meer regel dan uitzondering tijdens F1-weekenden. Na middernacht zit de korte Red Bull-trip erop, al wacht dinsdag het eerstvolgende vertrek alweer. Ditmaal iets verder en langer: de testdagen en het eerste raceweekend in Bahrein. Afgaande op het vertrouwen dat de kopstukken in het doorontwikkelde Red Bull-concept hebben en de relaxte Verstappen, laat de favoriet zich in de woestijn wellicht raden. Voor winst van Verstappen moet je bij de bookmakers waarschijnlijk nog bijleggen, al hebben de presentaties en het vroegtijdig opengebroken silly season wel één ding gedaan: het enthousiasme van alles en iedereen binnen de Formule 1-wereld aangewakkerd. Laat het rondreizende circus maar weer losbarsten!