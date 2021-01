Politiek spel over F1-motoren: Red Bull-plannen en nieuw reglement

Maar eerst aandacht voor de toekomst. Het nieuwe motorreglement staat formeel voor 2026 op de rol, al lijkt er voldoende animo om de invoering een jaar naar voren te halen. Red Bull wil de doorontwikkeling van huidige motoren 'bevriezen' met ingang van 2022, de andere motorleveranciers koppelen daar een vroegere intrede van het nieuwe reglement aan. Maar hoe moeten die motoren er uitzien? Waar velen het woord kostenbeperking voorin de mond hebben, laten de hoofdrolspelers weinig los over de beoogde formule. Behalve Toto Wolff, die al wel een helder idee blijkt te hebben: voortzetten op de ingeslagen weg.

Wolff wil dominante positie van Mercedes beschermen

Zoals bekend is de Formule 1 in 2014 met de huidige V6 hybride-turbomotoren voor de dag gekomen, een opzet waar de koningsklasse van de autosport ook in 2021 weer mee zal rijden. Die krachtbronnen zijn lovenswaardig efficiënt, al krijgt het huidige reglement wel veel kritiek te verduren. Zo zou deze opzet fans niet genoeg aanspreken, zou de techniek te complex zijn en zou het geheel eveneens te duur zijn. Of zoals Wolff het kort samenvat: "Vanaf de jaren 2011 en 2012 hebben we een zeer geavanceerde en ook zeer efficiënte motortechnologie ontwikkeld, maar die is inmiddels behoorlijk complex geworden."

De logische reactie op deze constatering is voor veel fabrikanten om de nieuwe motor simpeler te maken en het over een iets andere boeg te gooien. Maar Wolff wil juist zo min mogelijk veranderen. Volgens de Oostenrijker moeten de toekomstige F1-motoren niet zozeer simpeler als wel zo goedkoop mogelijk worden. Dat laatste kan volgens hem ook bereikt worden door de huidige techniek voor een belangrijk deel te blijven gebruiken. "We moeten in ieder geval geen compleet nieuwe motor ontwikkelen", laat Wolff aan onder meer Motorsport.com weten. Voor de Oostenrijker staat daarbij vast dat de Formule 1 ook in de toekomst nog volledig om hybrides draait, 'al moeten we wel een iets betere balans vinden tussen de elektrische componenten en de traditionele verbrandingsmotor'.

Dit is een schoolvoorbeeld van preken voor eigen parochie. Wolff wil de dominante positie van Mercedes beschermen en de huidige succesformule na 2025 zoveel mogelijk intact houden. Veranderingen tegengaan en de status-quo bewaken, dat is het devies. Dit verklaart ook waarom Wolff er vorig jaar als de kippen bij was om het plan van Red Bull te steunen: de doorontwikkeling van de huidige motoren met ingang van 2022 te bevriezen. Ook dat kan de dominante positie van Mercedes langer in stand houden. "Wij hebben de plannen voor zo'n 'engine-freeze' vanaf het begin gesteund en willen de invoering van het nieuwe reglement dan graag verschuiven van 2026 naar 2025", verduidelijkt Wolff het Mercedes-standpunt.

Steun voor 'engine freeze' maar politiek spel over mogelijk vangnet

Toch vertellen zijn woorden niet het hele verhaal over de Red Bull-plannen, een verbod op de doorontwikkeling en vooral het politieke spel. Mercedes is namelijk niet helemaal tevreden meer met de recente plannen, die samenhangen met de positie van Ferrari. Het Italiaanse merk was in eerste instantie nog fel tegen het bevriezen van de ontwikkeling. Niet zo verwonderlijk, aangezien de Scuderia vorig jaar over de slechtste motor van het veld beschikte en men met de Red Bull-plannen jarenlang achter de feiten aanloopt. "Dan worden de verschillen voor zeker drie jaar vastgelegd", doet Mattia Binotto zijn bezwaar uit de doeken.

Maar enkele weken later bleek Ferrari niet meer pertinent tegen en wilde men Red Bull onder bepaalde voorwaarden ineens steunen. "We bespreken momenteel met de FIA en de Formule 1 of we een mechanisme kunnen instellen waardoor er convergentie plaatsvindt en de motoren iets dichter bij elkaar komen", vervolgt Binotto. Dat plan wordt door Christian Horner eufemistisch 'een vangnet' genoemd voor de motorfabrikanten die nu tekortschieten, maar komt in de praktijk neer op een verkapte 'balance of performance' om de verschillen op motorisch vlak te verkleinen. Niet geheel verrassend is Mercedes-voorman Wolff daar dan weer tegen. Dat zou de dominante positie van het merk met de ster immers in het geding brengen. Daardoor zit nog niet iedereen op één lijn en blijft het wachten op groen licht. "Ik denk vooral dat de details belangrijk zijn", aldus Binotto. Dat het inmiddels om de details gaat, blijkt ook wel uit eerdere woorden van Helmut Marko. De Oostenrijker schat de kans op een akkoord 80 à 85 procent.

Herziene hybride en duurzame brandstof: Hoe verder?

Maar hoe zit het met de wensen van Ferrari voor de iets langere termijn? Binotto wil in ieder geval voldoende tijd hebben voor het nieuwe motorreglement. Mocht de invoering daarvan daadwerkelijk worden vervroegd naar 2025, dan wil de Italiaanse teambaas daar medio dit jaar duidelijkheid over hebben. Wat betreft de concrete invulling is Binotto het met Wolff eens over het kostenplaatje, maar niet zozeer over de weg daarnaartoe. "Ik denk persoonlijk dat het een behoorlijk andere motor wordt dan de huidige krachtbron. In ieder geval vanuit het oogpunt van Ferrari moeten we nieuwe doelen nastreven met de motor, onder meer lagere kosten." Binotto wil de uitgaven op motorisch vlak zelfs met vijftig procent reduceren.

Maar daarmee is men er nog lang niet. Niet wat betreft de invulling van het hybride-concept en ook niet wat betreft een ander discussiepunt: de brandstof. De Formule 1 wil gestaag naar een formule met louter duurzame brandstoffen toewerken, waarbij de eerste stap al in 2022 moet worden gezet door het aandeel biobrandstof met tien procent te vergroten. "Maar zoiets heeft een behoorlijke invloed op de motor en past eigenlijk niet bij het bevriezen van de doorontwikkeling", stelt Binotto vast. Omdat die bezwaren de Red Bull-plannen lelijk kunnen dwarsbomen, wil het team van Horner zo'n gestage invoering dan maar weer van tafel hebben. Wolff blijkt daar ook voorstander van: "We moeten in 2025 volledig op duurzame brandstoffen rijden, ofwel synthetisch ofwel biologisch. Maar dat moeten we wel in eenmaal invoeren en niet stap voor stap. Dat laatste zou de ontwikkeling van de huidige motoren onnodig duur maken."

Dit alles past weer naadloos bij de wens van Wolff om de status-quo in stand te houden en onnodige veranderingen tegen te gaan. In die zin heeft Red Bull een aardige bondgenoot gevonden. De equipes van Marko zijn immers ook gebaat zijn bij zo min mogelijk verandering, maar dan uit noodzaak door het aangekondigde vertrek van Honda en de wens om zaken in eigen hand te nemen. Eigenbelang prevaleert dus overal, hetgeen ook te zien is aan de draai van Wolff bij de besproken balance of performance. Het maakt dat Red Bull nog altijd op finale goedkeuring wacht, laat staan dat er al snel duidelijkheid kan komen over het nieuwe motorreglement. Of zoals Binotto in december nog aangaf: "De nieuwe motorformule wordt nu besproken op een manier waarbij alle opties nog open zijn. Er is nog niet echt een duidelijke aanwijzing over welke richting we moeten kiezen." Een hele knappe jongen die - zoals Binotto wil - al voor medio 2021 spijkers met koppen kan slaan. Wordt ongetwijfeld vervolgd...

