Wolff: Hamiltons kwaliteiten reiken verder dan prestaties op circuit

Ook in 2020 stond er weer geen maat op Hamilton, die met een zeer dominante vertoning zijn zevende wereldtitel pakte. Daarmee evenaarde hij het record van Michael Schumacher. De manier waarop de Brit dat deed was indrukwekkend, maar tegelijkertijd is er een beweging onder fans die vraagtekens zet bij de invloed die Hamilton op zijn eigen successen heeft gehad. Hij zou daarvoor meer afhankelijk zijn van het sterke Mercedes-materiaal dan van zijn eigen talent. Wolff is echter van mening dat de combinatie van beide factoren aan de basis van de succesreeks heeft gelegen. “Het is niet eendimensionaal. In de Formule 1 draait het altijd om de beste man in de beste machine”, vertelde de Oostenrijker aan Motorsport.cm.

Een topcoureur is volgens Wolff dan ook niet iemand die alleen de juiste snelheid heeft. “De beste man, dat is de snelste en meest intelligente coureur. Hij begrijpt de dynamiek binnen een team en de technische kunde van de stal, terwijl hij zichzelf tegelijkertijd in de juiste context binnen de organisatie ziet en niet als het zonnestelsel, waarin alles om de zon draait. Tegelijkertijd moet de organisatie rond de coureur op de absolute top presteren om prestaties te leveren op de verschillende vlakken - qua engineering, het commerciële plaatje, de politieke zijde, qua communicatie - om de wielen draaiende te houden. In tegenstelling tot wat velen denken - zelfs binnen deze industrie - is dit een bedrijfstak zonder wondermiddel. Het draait om marginale winsten, waarbij alles op zijn plek moet vallen binnen om als team succesvol te zijn.”

Hamilton heeft nog altijd geen nieuwe overeenkomst getekend en dus heeft Mercedes nog een vrij stoeltje voor 2021. Beide partijen zijn wel met elkaar in gesprek, maar vooralsnog lijken de eisen van de Brit en het aanbod van de Duitse fabrikant uit elkaar te liggen. In een eerder stadium gaf Wolff al toe dat het contract zelfs op de avond voor de start van de wintertest afgerond kan worden en dus is het niet geheel verrassend dat hij zich nog geen zorgen maakt. “Ik maak me er absoluut geen zorgen om, want ik zal de keuzes van Lewis altijd respecteren. Ik accepteer het als hij lange tijd bij ons wil blijven, maar ook als dit betekent dat hij uit de sport vertrekt en bezig gaat met andere interesses”, erkent Wolff. “Ik denk dat we ons moeten voorbereiden op allerlei scenario’s. Tegelijkertijd praten we veel en zijn we transparant naar elkaar. Ik denk dat we samen nog meer kunnen bereiken.”

