De Grand Prix van Monaco is een van de Formule 1-races die er al sinds de start van het wereldkampioenschap in 1950 bij is. Sindsdien werden er alleen tussen 1951 en 1954 en in 2020 geen voor het WK meetellende races georganiseerd in het prinsdom, maar in alle overige F1-seizoenen stond de race wél op de kalender. Het huidige contract van de race - dat enkele zeer gunstige voorwaarden bevatte voor organisator Automobile Club de Monaco (ACM)- liep na afloop van de editie van 2022 echter af en dus was onzeker of het evenement in 2023 zou terugkeren op de kalender.

De voor Monaco gunstige bevestiging daarvan volgde dinsdagmiddag, toen de FIA de F1-kalender voor 2023 naar buiten bracht. De koningsklasse heeft daarop besloten om ook maar bekend te maken dat ACO en F1 een nieuwe overeenkomst voor drie jaar hebben afgesloten. Dat betekent dat de Grand Prix van Monaco nog tot en met 2025 op de kalender van de Formule 1 komt te staan.

"Ik ben blij te bevestigen dat we tot en met 2025 in Monaco racen en we kijken ernaar uit om volgend jaar op 28 mei terug te keren op de straten van het prinsdom", zegt F1-topman Stefano Domenicali over de nieuwe deal met Monaco. "Ik wil alle betrokkenen bij deze overeenkomst bedanken en in het bijzonder Prins Albert II van Monaco, ACO-president Michel Boeri en zijn gehele team. We kijken ernaar uit om volgend jaar terug te keren en onze samenwerking te verlengen." Michel Boeri, president van de ACO, voegt eraan toe: "Na enkele maanden onderhandelen zijn we trots aan te kondigen dat we in het belang van het WK Formule 1 een driejarige overeenkomst met F1 hebben gesloten, die waarschijnlijk verlengd gaat worden."

Van de huidige Formule 1-coureurs is Lewis Hamilton het meest succesvol geweest in Monaco met drie overwinningen (2008, 2016 en 2019). Fernando Alonso en Sebastian Vettel wisten de prestigieuze race beide twee keer te winnen, terwijl Max Verstappen op één zege staat. De Red Bull-coureur was de sterkste in 2021, dit jaar ging de overwinning naar teamgenoot Sergio Perez.