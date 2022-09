McLaren bevindt zich dit jaar in een stevige strijd met het team van Alpine om P4 in het constructeurskampioenschap. Het team uit Woking probeert de best of the rest-positie in te nemen, achter de topteams Red Bull Racing, Ferrari en Mercedes. Hiervoor moet het Britse automerk een verschil van 18 punten goedmaken ten opzichte van hun Franse concurrent, die momenteel met 125 punten op die felbegeerde P4 staat. Alpine is echter de favoriet in deze strijd, zeker gezien de nieuwe vloer die het team uit Enstone meeneemt naar de Grand Prix van Singapore.

Het Britse team betaalt nu de prijs voor de dramatische start van het seizoen. McLaren-teambaas Andreas Seidl beaamt dat dit veel impact heeft gehad op de positie waar zijn team nu staat. “Natuurlijk heeft dat niet meegewerkt, want we moesten veel middelen inzetten die je liever had ingezet op het verbeteren van de performance van de auto, vooral in die periode van het seizoen”, stelt de Duitser. “Wanneer je nu terugkijkt naar hoe het seizoen tot dusver is verlopen, dan denk ik dat we een slechte start kenden vanwege de remproblemen die we hadden tijdens de test in Bahrein. Hierdoor liepen we simpelweg met een achterstand het nieuwe tijdperk van de Formule 1 binnen.”

Ondanks dat het team slecht uit de startblokken is gekomen, denkt Seidl dat het team veel stappen voorwaarts heeft gezet in aspecten waarin ze voorgaande jaren “zwak” waren. “Tegelijkertijd zien we dat we minder competitief zijn gedurende het seizoen, vergeleken met de voorgaande twee seizoenen. Maar uiteindelijk denk ik dat dit jaar een frisse start was voor ons”, klinkt de Duitse teambaas hoopvol. “We stonden zeker niet waar we wilden staan. Toch denk ik ook dat we door het seizoen heen sterk gereageerd hebben, door terug te vechten. We zijn niet vergeten vanuit welke positie we zijn begonnen in Bahrein, namelijk achteraan het veld.” De teambaas prijst de goedwerkende upgrades in deze comeback. “Dat is zeker iets positiefs”, concludeert hij.